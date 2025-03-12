https://ria.ru/20250312/peregovory-2004446970.html

Источник: Анкара сообщит ЕС о готовности организовать переговоры по Украине

Источник: Анкара сообщит ЕС о готовности организовать переговоры по Украине - РИА Новости, 12.03.2025

Источник: Анкара сообщит ЕС о готовности организовать переговоры по Украине

Официальная Анкара на переговорах с премьер-министром Польши Дональдом Туском в среду в Анкаре передаст ЕС сообщение о готовности организовать переговоры по... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T06:48:00+03:00

2025-03-12T06:48:00+03:00

2025-03-12T06:48:00+03:00

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АНКАРА, 12 мар - РИА Новости. Официальная Анкара на переговорах с премьер-министром Польши Дональдом Туском в среду в Анкаре передаст ЕС сообщение о готовности организовать переговоры по Украине, подчеркнет необходимость участия всех сторон, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в среду в Анкаре обсудить с премьером Польши Дональдом Туском ситуацию на Украине, сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента страны Фахреттин Алтун. "Турция выскажет свою готовность организовать переговоры и оказать всяческое посредничество. Как заявлял ранее господин президент (Тайип Эрдоган - ред.), участие всех сторон конфликта в переговорном процессе необходимо для устойчивого решения", - сказал собеседник агентства. Эрдоган ранее заявил, что "для справедливого, прочного и достойного мира между РФ и Украиной необходим твердый дипломатический фундамент, на основе которого стороны сядут за стол переговоров". По его словам, Турция "готова принять у себя переговорный процесс для устойчивого решения конфликта на Украине".

https://ria.ru/20250312/turtsiya-2004440036.html

https://ria.ru/20250308/smyagchenie-2003795341.html

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в мире, анкара (провинция), украина, польша, реджеп тайип эрдоган, дональд туск, евросоюз