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Источник: Анкара сообщит ЕС о готовности организовать переговоры по Украине - РИА Новости, 12.03.2025
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06:48 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/peregovory-2004446970.html
Источник: Анкара сообщит ЕС о готовности организовать переговоры по Украине
Источник: Анкара сообщит ЕС о готовности организовать переговоры по Украине - РИА Новости, 12.03.2025
Источник: Анкара сообщит ЕС о готовности организовать переговоры по Украине
Официальная Анкара на переговорах с премьер-министром Польши Дональдом Туском в среду в Анкаре передаст ЕС сообщение о готовности организовать переговоры по... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T06:48:00+03:00
2025-03-12T06:48:00+03:00
в мире
анкара (провинция)
украина
польша
реджеп тайип эрдоган
дональд туск
евросоюз
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АНКАРА, 12 мар - РИА Новости. Официальная Анкара на переговорах с премьер-министром Польши Дональдом Туском в среду в Анкаре передаст ЕС сообщение о готовности организовать переговоры по Украине, подчеркнет необходимость участия всех сторон, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в среду в Анкаре обсудить с премьером Польши Дональдом Туском ситуацию на Украине, сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента страны Фахреттин Алтун. "Турция выскажет свою готовность организовать переговоры и оказать всяческое посредничество. Как заявлял ранее господин президент (Тайип Эрдоган - ред.), участие всех сторон конфликта в переговорном процессе необходимо для устойчивого решения", - сказал собеседник агентства. Эрдоган ранее заявил, что "для справедливого, прочного и достойного мира между РФ и Украиной необходим твердый дипломатический фундамент, на основе которого стороны сядут за стол переговоров". По его словам, Турция "готова принять у себя переговорный процесс для устойчивого решения конфликта на Украине".
https://ria.ru/20250312/turtsiya-2004440036.html
https://ria.ru/20250308/smyagchenie-2003795341.html
анкара (провинция)
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в мире, анкара (провинция), украина, польша, реджеп тайип эрдоган, дональд туск, евросоюз
В мире, Анкара (провинция), Украина, Польша, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Туск, Евросоюз
Источник: Анкара сообщит ЕС о готовности организовать переговоры по Украине

Анкара сообщит ЕС о готовности организовать переговоры по Украине

© AP Photo / Osman Orsal, FileФлаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Osman Orsal, File
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле . Архивное фото
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АНКАРА, 12 мар - РИА Новости. Официальная Анкара на переговорах с премьер-министром Польши Дональдом Туском в среду в Анкаре передаст ЕС сообщение о готовности организовать переговоры по Украине, подчеркнет необходимость участия всех сторон, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в среду в Анкаре обсудить с премьером Польши Дональдом Туском ситуацию на Украине, сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента страны Фахреттин Алтун.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Источник: Эрдоган и Туск обсудят посредничество Анкары по Украине
Вчера, 03:32
"Турция выскажет свою готовность организовать переговоры и оказать всяческое посредничество. Как заявлял ранее господин президент (Тайип Эрдоган - ред.), участие всех сторон конфликта в переговорном процессе необходимо для устойчивого решения", - сказал собеседник агентства.
Эрдоган ранее заявил, что "для справедливого, прочного и достойного мира между РФ и Украиной необходим твердый дипломатический фундамент, на основе которого стороны сядут за стол переговоров". По его словам, Турция "готова принять у себя переговорный процесс для устойчивого решения конфликта на Украине".
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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8 марта, 12:26
 
В миреАнкара (провинция)УкраинаПольшаРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТускЕвросоюз
 
 
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