https://ria.ru/20250312/pensionery-2004636891.html

В Буэнос-Айресе началась массовая акция в поддержку пенсионеров

В Буэнос-Айресе началась массовая акция в поддержку пенсионеров - РИА Новости, 12.03.2025

В Буэнос-Айресе началась массовая акция в поддержку пенсионеров

Около тысячи человек собрались в центре Буэнос-Айреса в поддержку пенсионеров, начались столкновения с полицией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T23:01:00+03:00

2025-03-12T23:01:00+03:00

2025-03-12T23:02:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - РИА Новости. Около тысячи человек собрались в центре Буэнос-Айреса в поддержку пенсионеров, начались столкновения с полицией, передает корреспондент РИА Новости. В отличие от предыдущих акций протеста, в среду на площадь перед зданием конгресса в аргентинской столице вышли болельщики. В толпе видно много молодых людей в футболках разных футбольных клубов страны. Болельщики пришли поддержать пенсионеров, выступающих за улучшение условий их жизни. Несколько дней назад они решили присоединиться к протесту пенсионеров, мотивируя свое участие тем, что полиция в их лице найдет более достойных "противников", чем в лице пожилых людей. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий, протестуя также из-за дороговизны жизни. Акция созывалась в соцсетях. Акция должна была начаться в 17.00 (23.00 мск), но уже к 16.00 на площадь стянулись большое количество народа. Болельщики перекрыли одну из улиц и их взяла в оцепление полиция. В какой-то момент между болельщиками и правоохранителями произошла стычка. Манифестанты начали кидать в полицию пластиковые бутылки, та ответила слезоточивым газом из баллончиков Акция продолжается. В центр города стянуто большое количество полицейских. На соседних улицах дежурит спецтехника.

https://ria.ru/20250310/argentina-2003994021.html

https://ria.ru/20250205/argentina-1997576258.html

буэнос-айрес (город)

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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина