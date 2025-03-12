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В Буэнос-Айресе началась массовая акция в поддержку пенсионеров - РИА Новости, 12.03.2025
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23:01 12.03.2025 (обновлено: 23:02 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/pensionery-2004636891.html
В Буэнос-Айресе началась массовая акция в поддержку пенсионеров
В Буэнос-Айресе началась массовая акция в поддержку пенсионеров - РИА Новости, 12.03.2025
В Буэнос-Айресе началась массовая акция в поддержку пенсионеров
Около тысячи человек собрались в центре Буэнос-Айреса в поддержку пенсионеров, начались столкновения с полицией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:01:00+03:00
2025-03-12T23:02:00+03:00
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буэнос-айрес (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - РИА Новости. Около тысячи человек собрались в центре Буэнос-Айреса в поддержку пенсионеров, начались столкновения с полицией, передает корреспондент РИА Новости. В отличие от предыдущих акций протеста, в среду на площадь перед зданием конгресса в аргентинской столице вышли болельщики. В толпе видно много молодых людей в футболках разных футбольных клубов страны. Болельщики пришли поддержать пенсионеров, выступающих за улучшение условий их жизни. Несколько дней назад они решили присоединиться к протесту пенсионеров, мотивируя свое участие тем, что полиция в их лице найдет более достойных "противников", чем в лице пожилых людей. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий, протестуя также из-за дороговизны жизни. Акция созывалась в соцсетях. Акция должна была начаться в 17.00 (23.00 мск), но уже к 16.00 на площадь стянулись большое количество народа. Болельщики перекрыли одну из улиц и их взяла в оцепление полиция. В какой-то момент между болельщиками и правоохранителями произошла стычка. Манифестанты начали кидать в полицию пластиковые бутылки, та ответила слезоточивым газом из баллончиков Акция продолжается. В центр города стянуто большое количество полицейских. На соседних улицах дежурит спецтехника.
https://ria.ru/20250310/argentina-2003994021.html
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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина
В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина
В Буэнос-Айресе началась массовая акция в поддержку пенсионеров

В Буэнос-Айресе около тысячи человек вышли на акцию в поддержку пенсионеров

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - РИА Новости. Около тысячи человек собрались в центре Буэнос-Айреса в поддержку пенсионеров, начались столкновения с полицией, передает корреспондент РИА Новости.
В отличие от предыдущих акций протеста, в среду на площадь перед зданием конгресса в аргентинской столице вышли болельщики. В толпе видно много молодых людей в футболках разных футбольных клубов страны. Болельщики пришли поддержать пенсионеров, выступающих за улучшение условий их жизни. Несколько дней назад они решили присоединиться к протесту пенсионеров, мотивируя свое участие тем, что полиция в их лице найдет более достойных "противников", чем в лице пожилых людей. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий, протестуя также из-за дороговизны жизни. Акция созывалась в соцсетях.
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Акция должна была начаться в 17.00 (23.00 мск), но уже к 16.00 на площадь стянулись большое количество народа. Болельщики перекрыли одну из улиц и их взяла в оцепление полиция.
В какой-то момент между болельщиками и правоохранителями произошла стычка. Манифестанты начали кидать в полицию пластиковые бутылки, та ответила слезоточивым газом из баллончиков
Акция продолжается. В центр города стянуто большое количество полицейских. На соседних улицах дежурит спецтехника.
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