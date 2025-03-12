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Цифровизация не заменит человека в сельском хозяйстве, заявил Патрушев
Цифровизация не заменит человека в сельском хозяйстве, заявил Патрушев - РИА Новости, 12.03.2025
Цифровизация не заменит человека в сельском хозяйстве, заявил Патрушев
Цифровые системы никогда не смогут полностью заменить труд человека в сельском хозяйстве, так как там требуется гибкий подход к принятию решений, заявил... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:29:00+03:00
2025-03-12T13:29:00+03:00
2025-03-12T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Цифровые системы никогда не смогут полностью заменить труд человека в сельском хозяйстве, так как там требуется гибкий подход к принятию решений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Все равно нам необходимы будут люди для того, чтобы работать в полях, контролировать, наверное, наши электронные системы, которые потенциально могут начать работать с животными. Внедрение цифровизации все равно никогда нам не заменит полностью человека в АПК. Сельское хозяйство, как и любые другие экономики, оно требует гибкого подхода к принятию решений", - заявил Патрушев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В то же время он отметил, что агропромышленный комплекс сильно зависит от погодных условий или от вспышек тех или иных заболеваний, которые приводят к "катастрофическим" последствиям. Следовательно, контроль со стороны человека незаменим. "Мы двигаемся к такой более гибридной системе, которая позволит нам использовать автоматизацию, цифровизацию и труд человека, который будет как раз настраивать автоматизированные цифровые системы", - подчеркнул вице-премьер. Кроме того, он уточнил, что уровень автоматизации в секторе животноводства достигает 65%. "Для увеличения производительности труда сокращаем количество людей и пытаемся убрать их с совсем неприятной работы, но, тем не менее, люди остаются, поэтому не заменим их никогда, но какое-то движение все равно будет", - заключил заместитель председателя правительства РФ.
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экономика, технологии, россия, дмитрий патрушев, совет федерации рф
Экономика, Технологии, Россия, Дмитрий Патрушев, Совет Федерации РФ
Цифровизация не заменит человека в сельском хозяйстве, заявил Патрушев
Патрушев: цифровые системы никогда не заменят труд человека в сельском хозяйстве
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Цифровые системы никогда не смогут полностью заменить труд человека в сельском хозяйстве, так как там требуется гибкий подход к принятию решений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Все равно нам необходимы будут люди для того, чтобы работать в полях, контролировать, наверное, наши электронные системы, которые потенциально могут начать работать с животными. Внедрение цифровизации все равно никогда нам не заменит полностью человека в АПК. Сельское хозяйство, как и любые другие экономики, оно требует гибкого подхода к принятию решений", - заявил Патрушев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
В то же время он отметил, что агропромышленный комплекс сильно зависит от погодных условий или от вспышек тех или иных заболеваний, которые приводят к "катастрофическим" последствиям. Следовательно, контроль со стороны человека незаменим. "Мы двигаемся к такой более гибридной системе, которая позволит нам использовать автоматизацию, цифровизацию и труд человека, который будет как раз настраивать автоматизированные цифровые системы", - подчеркнул вице-премьер.
Кроме того, он уточнил, что уровень автоматизации в секторе животноводства достигает 65%. "Для увеличения производительности труда сокращаем количество людей и пытаемся убрать их с совсем неприятной работы, но, тем не менее, люди остаются, поэтому не заменим их никогда, но какое-то движение все равно будет", - заключил заместитель председателя правительства РФ.