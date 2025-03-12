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Овчинский: в Лосиноостровском районе построят пять новостроек по реновации
Овчинский: в Лосиноостровском районе построят пять новостроек по реновации - РИА Новости, 12.03.2025
Овчинский: в Лосиноостровском районе построят пять новостроек по реновации
Пять новостроек по программе реновации общей площадью свыше 96 тысяч квадратных метров построят в Лосиноостровском районе Северо-Восточного административного... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:16:00+03:00
2025-03-12T12:16:00+03:00
2025-03-12T12:16:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пять новостроек по программе реновации общей площадью свыше 96 тысяч квадратных метров построят в Лосиноостровском районе Северо-Восточного административного округа Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В двух жилых комплексах, которые строят на Изумрудной улице, предусмотрено 338 квартир с готовой улучшенной отделкой. А в трех новостройках на Тайнинской – 566 квартир. Придомовую территорию благоустроят: проведут комплексное озеленение, оборудуют зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также установят объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения", - приводит слова Овчинского пресс-служба комплекса.В сообщении уточняется, что новостройки строят в районе с развитой инфраструктурой. Недалеко от них расположены учебные заведение, частные и государственные медцентры, магазины, парк "Торфянка".На первых этажах домов позже начнут работу объекты социально-бытового назначения, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об использовании префаб-технологий при строительстве новостроек в рамках реновации.
https://ria.ru/20250309/ovchinskiy-2003859045.html
https://ria.ru/20250308/ovchinskiy-2003720778.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Лосиноостровском районе построят пять новостроек по реновации
Овчинский: пять новостроек возведут в Лосиноостровском районе в рамках реновации
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пять новостроек по программе реновации общей площадью свыше 96 тысяч квадратных метров построят в Лосиноостровском районе Северо-Восточного административного округа Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В двух жилых комплексах, которые строят на Изумрудной улице, предусмотрено 338 квартир с готовой улучшенной отделкой. А в трех новостройках на Тайнинской – 566 квартир. Придомовую территорию благоустроят: проведут комплексное озеленение, оборудуют зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также установят объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения", - приводит слова Овчинского пресс-служба комплекса.
В сообщении уточняется, что новостройки строят в районе с развитой инфраструктурой. Недалеко от них расположены учебные заведение, частные и государственные медцентры, магазины, парк "Торфянка".
На первых этажах домов позже начнут работу объекты социально-бытового назначения, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об использовании префаб-технологий при строительстве новостроек в рамках реновации.