https://ria.ru/20250312/oruzhie-2004447945.html

В Германии сделали грустный вывод после призыва фон дер Ляйен

В Германии сделали грустный вывод после призыва фон дер Ляйен - РИА Новости, 12.03.2025

В Германии сделали грустный вывод после призыва фон дер Ляйен

Несмотря на свое стремление стать независимыми от США, страны НАТО не смогут быстро отказаться от поставок американского оружия, пишет Frankfurter Allgemeine... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T07:16:00+03:00

2025-03-12T07:16:00+03:00

2025-03-12T11:03:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Несмотря на свое стремление стать независимыми от США, страны НАТО не смогут быстро отказаться от поставок американского оружия, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung."Такое отделение от самого важного на сегодняшний день поставщика вооружений займет много лет и потребует гораздо больших сумм денег", — говорится в материале.Сообщается, что речь идет, в частности, об американской системе ПВО Patriot, которая находится на вооружении семи государств — членов НАТО с 1980-х годов и которую будет очень сложно заменить, учитывая, что несколько стран Европы уже закупили эти системы в среднесрочной перспективе.При этом, продолжает автор материала, с ракетами европейского производства SCALP и Storm Shadow, которые не требуют американских комплектующих, должно возникнуть меньше всего проблем. А с немецкими ракетами Taurus дела обстоят иначе: они используют американский турбовентиляторный двигатель, что делает их производство зависимым от американских поставок.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой привлечь в течение ближайших четырех лет в оборонную отрасль кредиты в размере до 150 миллиардов евро, а также позволить странам Евросоюза высвободить еще порядка 650 миллиардов для наращивания оборонных закупок и развития оборонной промышленности.По ее словам, что предложенный новый оборонный пакет на 800 миллиардов евро превратит ЕС в "оборонный союз".

https://ria.ru/20250310/germaniya-2003988285.html

https://ria.ru/20250311/evropa-2004351319.html

https://ria.ru/20250304/nato-2002876399.html

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в мире, германия, сша, европа, еврокомиссия, нато