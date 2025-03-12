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В Германии сделали грустный вывод после призыва фон дер Ляйен - РИА Новости, 12.03.2025
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07:16 12.03.2025 (обновлено: 11:03 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/oruzhie-2004447945.html
В Германии сделали грустный вывод после призыва фон дер Ляйен
В Германии сделали грустный вывод после призыва фон дер Ляйен - РИА Новости, 12.03.2025
В Германии сделали грустный вывод после призыва фон дер Ляйен
Несмотря на свое стремление стать независимыми от США, страны НАТО не смогут быстро отказаться от поставок американского оружия, пишет Frankfurter Allgemeine... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T07:16:00+03:00
2025-03-12T11:03:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Несмотря на свое стремление стать независимыми от США, страны НАТО не смогут быстро отказаться от поставок американского оружия, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung."Такое отделение от самого важного на сегодняшний день поставщика вооружений займет много лет и потребует гораздо больших сумм денег", — говорится в материале.Сообщается, что речь идет, в частности, об американской системе ПВО Patriot, которая находится на вооружении семи государств — членов НАТО с 1980-х годов и которую будет очень сложно заменить, учитывая, что несколько стран Европы уже закупили эти системы в среднесрочной перспективе.При этом, продолжает автор материала, с ракетами европейского производства SCALP и Storm Shadow, которые не требуют американских комплектующих, должно возникнуть меньше всего проблем. А с немецкими ракетами Taurus дела обстоят иначе: они используют американский турбовентиляторный двигатель, что делает их производство зависимым от американских поставок.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой привлечь в течение ближайших четырех лет в оборонную отрасль кредиты в размере до 150 миллиардов евро, а также позволить странам Евросоюза высвободить еще порядка 650 миллиардов для наращивания оборонных закупок и развития оборонной промышленности.По ее словам, что предложенный новый оборонный пакет на 800 миллиардов евро превратит ЕС в "оборонный союз".
https://ria.ru/20250310/germaniya-2003988285.html
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в мире, германия, сша, европа, еврокомиссия, нато
В мире, Германия, США, Европа, Еврокомиссия, НАТО
В Германии сделали грустный вывод после призыва фон дер Ляйен

FAZ: Европа не сможет быстро отказаться от поставок американского оружия

© Getty Images / NurPhoto/Dominika ZarzyckaВоеннослужащие разгружают зенитные батареи Patriot
Военнослужащие разгружают зенитные батареи Patriot - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / NurPhoto/Dominika Zarzycka
Военнослужащие разгружают зенитные батареи Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Несмотря на свое стремление стать независимыми от США, страны НАТО не смогут быстро отказаться от поставок американского оружия, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«
"Такое отделение от самого важного на сегодняшний день поставщика вооружений займет много лет и потребует гораздо больших сумм денег", — говорится в материале.
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Сообщается, что речь идет, в частности, об американской системе ПВО Patriot, которая находится на вооружении семи государств — членов НАТО с 1980-х годов и которую будет очень сложно заменить, учитывая, что несколько стран Европы уже закупили эти системы в среднесрочной перспективе.
При этом, продолжает автор материала, с ракетами европейского производства SCALP и Storm Shadow, которые не требуют американских комплектующих, должно возникнуть меньше всего проблем. А с немецкими ракетами Taurus дела обстоят иначе: они используют американский турбовентиляторный двигатель, что делает их производство зависимым от американских поставок.
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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой привлечь в течение ближайших четырех лет в оборонную отрасль кредиты в размере до 150 миллиардов евро, а также позволить странам Евросоюза высвободить еще порядка 650 миллиардов для наращивания оборонных закупок и развития оборонной промышленности.
По ее словам, что предложенный новый оборонный пакет на 800 миллиардов евро превратит ЕС в "оборонный союз".
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