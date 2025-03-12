https://ria.ru/20250312/operatsiya-2004553191.html

Российские бойцы рассказали подробности операции в Курской области

Российские бойцы рассказали подробности операции в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025

Российские бойцы рассказали подробности операции в Курской области

Российские бойцы рассказали подробности уникальной операции по заходу в тыл Вооруженных сил Украины по газопроводу в Курской области. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T15:54:00+03:00

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курская область

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вооруженные силы рф

спецоперация

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Российские бойцы рассказали подробности уникальной операции по заходу в тыл Вооруженных сил Украины по газопроводу в Курской области.По данным СМИ, маршрут составил около 15 километров. В результате внезапной атаки бойцы обеспечили прорыв наступающих российских войск с противоположных направлений, что позволило в течение нескольких дней освободить более восьми населенных пунктов."У наших дедов была Курская дуга, а у нас теперь будет "Курская труба". Будем тоже как деды", - отметил один из штурмовиков.

курская область

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Из трубы в атаку: как проходила операция "Поток" Российские бойцы рассказали подробности уникальной операции по заходу в тыл Вооруженных сил Украины по газопроводу в Курской области. По данным СМИ, маршрут составил около 15 километров. В результате внезапной атаки бойцы обеспечили прорыв наступающих российских войск с противоположных направлений, что позволило в течение нескольких дней освободить более восьми населенных пунктов. "У наших дедов была Курская дуга, а у нас теперь будет "Курская труба". Будем тоже как деды", - отметил один из штурмовиков. 2025-03-12T15:54 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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