https://ria.ru/20250312/operatsiya-2004553191.html
Российские бойцы рассказали подробности операции в Курской области
Российские бойцы рассказали подробности операции в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Российские бойцы рассказали подробности операции в Курской области
Российские бойцы рассказали подробности уникальной операции по заходу в тыл Вооруженных сил Украины по газопроводу в Курской области. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:54:00+03:00
2025-03-12T15:54:00+03:00
2025-03-12T15:54:00+03:00
видео
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
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Российские бойцы рассказали подробности уникальной операции по заходу в тыл Вооруженных сил Украины по газопроводу в Курской области.По данным СМИ, маршрут составил около 15 километров. В результате внезапной атаки бойцы обеспечили прорыв наступающих российских войск с противоположных направлений, что позволило в течение нескольких дней освободить более восьми населенных пунктов."У наших дедов была Курская дуга, а у нас теперь будет "Курская труба". Будем тоже как деды", - отметил один из штурмовиков.
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Из трубы в атаку: как проходила операция "Поток"
Российские бойцы рассказали подробности уникальной операции по заходу в тыл Вооруженных сил Украины по газопроводу в Курской области.
По данным СМИ, маршрут составил около 15 километров. В результате внезапной атаки бойцы обеспечили прорыв наступающих российских войск с противоположных направлений, что позволило в течение нескольких дней освободить более восьми населенных пунктов.
"У наших дедов была Курская дуга, а у нас теперь будет "Курская труба". Будем тоже как деды", - отметил один из штурмовиков.
2025-03-12T15:54
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PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация, видео
Видео, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация