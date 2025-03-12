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Российские бойцы рассказали подробности операции в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
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15:54 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/operatsiya-2004553191.html
Российские бойцы рассказали подробности операции в Курской области
Российские бойцы рассказали подробности операции в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Российские бойцы рассказали подробности операции в Курской области
Российские бойцы рассказали подробности уникальной операции по заходу в тыл Вооруженных сил Украины по газопроводу в Курской области. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:54:00+03:00
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видео
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
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Российские бойцы рассказали подробности уникальной операции по заходу в тыл Вооруженных сил Украины по газопроводу в Курской области.По данным СМИ, маршрут составил около 15 километров. В результате внезапной атаки бойцы обеспечили прорыв наступающих российских войск с противоположных направлений, что позволило в течение нескольких дней освободить более восьми населенных пунктов."У наших дедов была Курская дуга, а у нас теперь будет "Курская труба". Будем тоже как деды", - отметил один из штурмовиков.
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Из трубы в атаку: как проходила операция "Поток"
Российские бойцы рассказали подробности уникальной операции по заходу в тыл Вооруженных сил Украины по газопроводу в Курской области. По данным СМИ, маршрут составил около 15 километров. В результате внезапной атаки бойцы обеспечили прорыв наступающих российских войск с противоположных направлений, что позволило в течение нескольких дней освободить более восьми населенных пунктов. "У наших дедов была Курская дуга, а у нас теперь будет "Курская труба". Будем тоже как деды", - отметил один из штурмовиков.
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видео, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация, видео
Видео, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Российские бойцы рассказали подробности операции в Курской области
Российские бойцы рассказали подробности уникальной операции по заходу в тыл Вооруженных сил Украины по газопроводу в Курской области.
2025-03-12T15:54
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Российские бойцы рассказали подробности операции в Курской области

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Российские бойцы рассказали подробности уникальной операции по заходу в тыл Вооруженных сил Украины по газопроводу в Курской области.
По данным СМИ, маршрут составил около 15 километров. В результате внезапной атаки бойцы обеспечили прорыв наступающих российских войск с противоположных направлений, что позволило в течение нескольких дней освободить более восьми населенных пунктов.
"У наших дедов была Курская дуга, а у нас теперь будет "Курская труба". Будем тоже как деды", - отметил один из штурмовиков.
 
ВидеоКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
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