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Гуманитарную помощь отправили из КБР находящимся на лечении участникам СВО - РИА Новости, 12.03.2025
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Надежные люди
 
13:59 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/onf-2004523057.html
Гуманитарную помощь отправили из КБР находящимся на лечении участникам СВО
Гуманитарную помощь отправили из КБР находящимся на лечении участникам СВО - РИА Новости, 12.03.2025
Гуманитарную помощь отправили из КБР находящимся на лечении участникам СВО
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с министерством финансов и Федерацией профсоюзов Кабардино-Балкарии собрали и отправили очередную РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:59:00+03:00
2025-03-12T13:59:00+03:00
надежные люди
донецкая народная республика
общероссийский народный фронт
гуманитарная помощь
спецоперация
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НАЛЬЧИК, 12 мар – РИА Новости. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с министерством финансов и Федерацией профсоюзов Кабардино-Балкарии собрали и отправили очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся на лечении в одном из госпиталей в ДНР, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ. "В состав гуманитарного груза вошли необходимые товары, которые помогут бойцам в период восстановления: теплые носки, влажные полотенца и салфетки, бинты, военная одежда, дезинфицирующие растворы для обработки поверхностей", - говорится в сообщении. Военнослужащим также передали продукты длительного хранения и кондитерские изделия. "Доставкой гуманитарного груза займутся волонтеры региональной общественной организации "Вера сильнее огня". Они не в первый раз помогают передавать необходимые вещи нашим ребятам", - отметил представитель ОНФ в КБР Евгений Бакаев.
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донецкая народная республика, общероссийский народный фронт, гуманитарная помощь, спецоперация
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Общероссийский народный фронт, Гуманитарная помощь, Спецоперация
Гуманитарную помощь отправили из КБР находящимся на лечении участникам СВО

ОНФ отправил очередную партию гуманитарной помощи для раненых в ДНР военных

© Народный фронт | КБР/TelegramГуманитарную помощь отправили из КБР находящимся на лечении участникам СВО
Гуманитарную помощь отправили из КБР находящимся на лечении участникам СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Народный фронт | КБР/Telegram
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НАЛЬЧИК, 12 мар – РИА Новости. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с министерством финансов и Федерацией профсоюзов Кабардино-Балкарии собрали и отправили очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся на лечении в одном из госпиталей в ДНР, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.
"В состав гуманитарного груза вошли необходимые товары, которые помогут бойцам в период восстановления: теплые носки, влажные полотенца и салфетки, бинты, военная одежда, дезинфицирующие растворы для обработки поверхностей", - говорится в сообщении.
© Народный фронт | КБР/TelegramГуманитарную помощь отправили из КБР находящимся на лечении участникам СВО
Гуманитарную помощь отправили из КБР находящимся на лечении участникам СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Народный фронт | КБР/Telegram
Гуманитарную помощь отправили из КБР находящимся на лечении участникам СВО
Военнослужащим также передали продукты длительного хранения и кондитерские изделия.
"Доставкой гуманитарного груза займутся волонтеры региональной общественной организации "Вера сильнее огня". Они не в первый раз помогают передавать необходимые вещи нашим ребятам", - отметил представитель ОНФ в КБР Евгений Бакаев.
Передача гуманитарного груза из Орловской области для бойцов взвода беспилотников - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Бойцам взвода беспилотников передали посылку из Орловской области
Вчера, 10:21
 
Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаОбщероссийский народный фронтГуманитарная помощьСпецоперация
 
 
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