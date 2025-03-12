https://ria.ru/20250312/onf-2004523057.html

Гуманитарную помощь отправили из КБР находящимся на лечении участникам СВО

Гуманитарную помощь отправили из КБР находящимся на лечении участникам СВО - РИА Новости, 12.03.2025

Гуманитарную помощь отправили из КБР находящимся на лечении участникам СВО

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с министерством финансов и Федерацией профсоюзов Кабардино-Балкарии собрали и отправили очередную РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:59:00+03:00

2025-03-12T13:59:00+03:00

2025-03-12T13:59:00+03:00

надежные люди

донецкая народная республика

общероссийский народный фронт

гуманитарная помощь

спецоперация

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НАЛЬЧИК, 12 мар – РИА Новости. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с министерством финансов и Федерацией профсоюзов Кабардино-Балкарии собрали и отправили очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся на лечении в одном из госпиталей в ДНР, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ. "В состав гуманитарного груза вошли необходимые товары, которые помогут бойцам в период восстановления: теплые носки, влажные полотенца и салфетки, бинты, военная одежда, дезинфицирующие растворы для обработки поверхностей", - говорится в сообщении. Военнослужащим также передали продукты длительного хранения и кондитерские изделия. "Доставкой гуманитарного груза займутся волонтеры региональной общественной организации "Вера сильнее огня". Они не в первый раз помогают передавать необходимые вещи нашим ребятам", - отметил представитель ОНФ в КБР Евгений Бакаев.

https://ria.ru/20250312/desantniki-2004470215.html

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Артем Смирнов

донецкая народная республика, общероссийский народный фронт, гуманитарная помощь, спецоперация