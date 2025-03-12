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Лицей перешел на дистанционное обучение после вспышки гастроэнтерита - РИА Новости, 12.03.2025
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10:06 12.03.2025 (обновлено: 10:21 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/obuchenie-2004468182.html
Лицей перешел на дистанционное обучение после вспышки гастроэнтерита
Лицей перешел на дистанционное обучение после вспышки гастроэнтерита - РИА Новости, 12.03.2025
Лицей перешел на дистанционное обучение после вспышки гастроэнтерита
Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, где случилась вспышка гастроэнтерита, перешел на... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:06:00+03:00
2025-03-12T10:21:00+03:00
происшествия
екатеринбург
уральский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, где случилась вспышка гастроэнтерита, перешел на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба вуза. Ранее областной минздрав информировал, что в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом: за медпомощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет, из них госпитализированы были 20 человек. После ведомство уточнило, что число госпитализированных с острым гастроэнтеритом возросло до 28 – всего за медицинской помощью обратились 31 человек, в том числе один взрослый. После происшествия СК по региону начал проверку по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, а областное управление Роспотребнадзора организовало эпидрасследование случаев заболевания. "Занятия в лицее будут проводиться дистанционно вплоть до каникул, которые запланированы на 19-30 марта", – говорится в сообщении УрФУ.
https://ria.ru/20250311/ekaterinburg-2004373527.html
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происшествия, екатеринбург, уральский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Лицей перешел на дистанционное обучение после вспышки гастроэнтерита

Лицей, где произошла вспышка гастроэнтерита, перешел на дистанционное обучение

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПреподаватель в пустом учебном классе
Преподаватель в пустом учебном классе - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Преподаватель в пустом учебном классе. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, где случилась вспышка гастроэнтерита, перешел на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба вуза.
Ранее областной минздрав информировал, что в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом: за медпомощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет, из них госпитализированы были 20 человек. После ведомство уточнило, что число госпитализированных с острым гастроэнтеритом возросло до 28 – всего за медицинской помощью обратились 31 человек, в том числе один взрослый.
После происшествия СК по региону начал проверку по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, а областное управление Роспотребнадзора организовало эпидрасследование случаев заболевания.
"Занятия в лицее будут проводиться дистанционно вплоть до каникул, которые запланированы на 19-30 марта", – говорится в сообщении УрФУ.
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ПроисшествияЕкатеринбургУральский федеральный университетСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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