https://ria.ru/20250312/obuchenie-2004448169.html

Добровольцев в зоне СВО обучают расширенной программе

Добровольцев в зоне СВО обучают расширенной программе - РИА Новости, 12.03.2025

Добровольцев в зоне СВО обучают расширенной программе

Учебный центр бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе российской "Южной" группировки войск, обучает вновь прибывших добровольцев по... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T07:20:00+03:00

2025-03-12T07:20:00+03:00

2025-03-12T07:20:00+03:00

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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Учебный центр бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе российской "Южной" группировки войск, обучает вновь прибывших добровольцев по расширенной программе в зоне проведения СВО, рассказал РИА Новости начальник учебного центра. По словам собеседника агентства, обучение проходит от начальных этапов огневой подготовки, до углубленного обучения добровольцев под конкретные задачи. "Центр предназначен для подготовки личного состава для выполнения боевых служебных задач на линии боевого соприкосновения. Программа обучения основана на тех реалиях, которые происходят на тот момент. В программу обучения входит общая подготовка, то есть начальная, с последующим углублением по специальностям. Это крупнокалиберные пулеметы, гранатометчиков готовим, стрелков-пулеметчиков, медиков и инженерная подготовка", - рассказал начальник о программе обучения. Помимо штурмовиков, данный учебный центре бригады готовит еще и танковые экипажи. Командир танка и инструктор рассказал, что экипажи обучаются вождению танка и проходят тактическую подготовку на полигонах в ЛНР. После пройденного обучения, экипажи убывают на выполнение боевых задач. "В данном учебном центре мы подготавливаем механиков-водителей, командиров танка и наводчиков-операторов. Экипаж танков Т-72. Работаем по тактической подготовке здесь и едем на боевые задачи", - подытожил инструктор. Начальник учебного центра уточнил, что время на подготовку рассчитывается зависимо от сроков, которые необходимы для отправки людей на боевые задачи. "Программа подготовки зависит от сроков, которые необходимы для отправки людей, плюс дополнительная подготовка под определенную задачу", - уточнил начальник учебного центра.

https://ria.ru/20250205/voennye-1997417252.html

https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001191728.html

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безопасность, луганская народная республика, т-72 "урал"