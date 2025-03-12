Рейтинг@Mail.ru
Проклятие "ледяного человека": как мумия из каменного века отомстила ученым - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
18:14 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/mumiya-2004513389.html
Проклятие "ледяного человека": как мумия из каменного века отомстила ученым
Проклятие "ледяного человека": как мумия из каменного века отомстила ученым - РИА Новости, 12.03.2025
Проклятие "ледяного человека": как мумия из каменного века отомстила ученым
В 1991 году туристами Хельмутом и Эрикой Симон во время их похода по Эцтальским Альпам на высоте более трех тысяч метров были обнаружены скованные льдом... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:14:00+03:00
2025-03-12T18:14:00+03:00
наука
нюрнберг
египет
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004520087_0:507:2740:2048_1920x0_80_0_0_36046e75597c54a2e2cb27bb399502f9.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В 1991 году туристами Хельмутом и Эрикой Симон во время их похода по Эцтальским Альпам на высоте более трех тысяч метров были обнаружены скованные льдом мумифицированные останки человека возрастом в 5300 лет.Это открытие вызвало не только сенсацию в научном мире, но и привело к череде пугающих событий, которые всерьез заставили говорить о проклятии "ледяного человека".Находка на высоте трех тысяч метровКогда в сентябре 1991 года семейная пара из Нюрнберга, путешествуя пешком по альпийским горам, случайно обнаружила вмерзшую в лед мумию человека, то подумала, что это останки пропавшего в горах альпиниста. К сожалению, такие находки не редкость в горах.Однако, когда к делу подключились ученые, выяснилось, что возраст находки составляет 5300 лет, а это на тысячу лет старше, чем у самой старой мумии из Египта — 4300-летнего человека по имени Гекашепес.Не остался без имени и "ледяной человек" по месту нахождения его стали называть эцтальским человеком или просто Этци.Сама мумия прекрасно сохранилась благодаря холоду и удачному местоположению.Порадовало ученых и то, что чудесным образом лед оставил нетронутым не только тело, но и снаряжение, которое было при Этци в момент его смерти: одежду из шкур животных, кожаные туфли на соломенной подкладке, берестяная сумка и мешок с едой, в котором еще оставалось сушеное оленье мясо и чернослив.Кроме того, при нем был деревянный лук и кожаный колчан с несколькими стрелами, нож с кремневым лезвием и топор с медным лезвием и деревянной рукояткой.Что произошло пять тысяч лет назадУченые могут только предполагать, что же на самом деле произошло в горах более пяти тысяч лет назад. Вероятнее всего, древний воин был ранен в спину стрелой. Стрела попала в артерию, и он в течение нескольких минут просто истек кровью.Есть и другая версия, по которой человек каменного века охотился со своими соплеменниками. И они вступили в схватку с другими племенами – за территорию.Будучи тяжело раненным, Этци опирался на своего товарища, но, ослабленный из-за потери крови, аккуратно положил свое снаряжение на камень, лег и скончался.Его тело случайно оказалось в небольшом овраге, расположенном перпендикулярно леднику и окруженном большими камнями. После его смерти овраг постепенно заполнился снегом и льдом, что позволило трупу оставаться замороженным и высушенным экстремальными погодными условиями, прекрасно сохранившись до наших дней.Таинственная гибель ученыхПосле того как ученые начали проводить исследования древней мумии, вокруг нее стали происходить странные и пугающие вещи.Люди, принимавшие участие в ее обнаружении, осмотре или научном исследовании, стали умирать один за другим в результате несчастных случаев или болезней.Довольно быстро поползли слухи о проклятии "ледяного" человека, который мстит за то, что люди осмелились потревожить его останки.Первым погиб Хельмут Симон, один из супругов, нашедших мумию: он в одиночку отправился в горы, надеясь отыскать останки соплеменников "ледяного" человека, и пропал. Его заледенелое тело нашли спустя две недели, выяснилось, что турист сорвался с обрыва в расщелину и разбился насмерть. Самым странным было то, что лежал Хельмут в той же позе, что и найденная мумия "ледяного" человека.Через полгода умер археолог из Университета Инсбрука Конрада Шпиндлера, который руководил исследованием мумии.Руководитель группы экспертов Райнер Хенн, который одним из первых осматривал мумию, погиб в страшной автокатастрофе по пути на лекцию о "ледяном" человеке.Альпинист Курт Фриц, сопровождавший Хенна к телу Этци человека, погиб чуть позже при сходе лавины.Человек, снимавший на видео извлечение ледяной мумии, известный австрийский журналист Райнер Хельцль, умер от опухоли мозга.И это далеко не полный перечень погибших.Проклятие колдуна?Масла в огонь подливает и предположение, что ледяная мумия при жизни принадлежала колдуну. О чем могут свидетельствовать странные татуировки на его теле, выполненные сажей, втертой в неглубокие надрезы, их насчитали аж 57 штук.Большая часть татуировок имеют вид горизонтальных полосок и находятся в точках акупунктуры. Странным образом они напоминают гексаграммы из древней китайской "Книги перемен", с помощью которых до сих пор гадают.Но есть нестыковка: знания о биологически активных точках, равно как и гексаграммы появились в Китае чем через тысячу лет после смерти Этци в Альпах.Впрочем, вполне возможно, что череда случившихся смертей не более чем обычное совпадение. И мумия, которая сейчас находится в Археологическом музее Южного Тироля итальянском городе Больцано, совершенно безобидна.
нюрнберг
египет
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004520087_85:200:2548:2048_1920x0_80_0_0_72612a85626a7a1bbe242b8c243536fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нюрнберг, египет, китай
Наука, Нюрнберг, Египет, Китай

Проклятие "ледяного человека": как мумия из каменного века отомстила ученым

© Getty Images / Universal History ArchiveМумия Этци (Отци) в археологическом музее Трентино — Альто-Адидже, Италия
Мумия Этци (Отци) в археологическом музее Трентино — Альто-Адидже, Италия - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / Universal History Archive
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В 1991 году туристами Хельмутом и Эрикой Симон во время их похода по Эцтальским Альпам на высоте более трех тысяч метров были обнаружены скованные льдом мумифицированные останки человека возрастом в 5300 лет.
Это открытие вызвало не только сенсацию в научном мире, но и привело к череде пугающих событий, которые всерьез заставили говорить о проклятии "ледяного человека".

Находка на высоте трех тысяч метров

Когда в сентябре 1991 года семейная пара из Нюрнберга, путешествуя пешком по альпийским горам, случайно обнаружила вмерзшую в лед мумию человека, то подумала, что это останки пропавшего в горах альпиниста. К сожалению, такие находки не редкость в горах.
© Getty Images / REDAЭцтальские Альпы
Эцтальские Альпы - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / REDA
Эцтальские Альпы
Однако, когда к делу подключились ученые, выяснилось, что возраст находки составляет 5300 лет, а это на тысячу лет старше, чем у самой старой мумии из Египта — 4300-летнего человека по имени Гекашепес.
Не остался без имени и "ледяной человек" по месту нахождения его стали называть эцтальским человеком или просто Этци.
Сама мумия прекрасно сохранилась благодаря холоду и удачному местоположению.
CC BY 2.0 / Erich Ferdinand / Этци (Отци) - ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году
Этци (Отци) - ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
CC BY 2.0 / Erich Ferdinand /
Этци (Отци) - ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году
Порадовало ученых и то, что чудесным образом лед оставил нетронутым не только тело, но и снаряжение, которое было при Этци в момент его смерти: одежду из шкур животных, кожаные туфли на соломенной подкладке, берестяная сумка и мешок с едой, в котором еще оставалось сушеное оленье мясо и чернослив.
Кроме того, при нем был деревянный лук и кожаный колчан с несколькими стрелами, нож с кремневым лезвием и топор с медным лезвием и деревянной рукояткой.

Что произошло пять тысяч лет назад

Ученые могут только предполагать, что же на самом деле произошло в горах более пяти тысяч лет назад. Вероятнее всего, древний воин был ранен в спину стрелой. Стрела попала в артерию, и он в течение нескольких минут просто истек кровью.
Есть и другая версия, по которой человек каменного века охотился со своими соплеменниками. И они вступили в схватку с другими племенами – за территорию.
CC BY-SA 4.0 / Mannivu / Ricostruzione di come doveva essere l'aspetto di ÖtziРеконструкция фигуры Этци (Отци)
Реконструкция фигуры Этци (Отци) - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
CC BY-SA 4.0 / Mannivu / Ricostruzione di come doveva essere l'aspetto di Ötzi
Реконструкция фигуры Этци (Отци)
Будучи тяжело раненным, Этци опирался на своего товарища, но, ослабленный из-за потери крови, аккуратно положил свое снаряжение на камень, лег и скончался.
Его тело случайно оказалось в небольшом овраге, расположенном перпендикулярно леднику и окруженном большими камнями. После его смерти овраг постепенно заполнился снегом и льдом, что позволило трупу оставаться замороженным и высушенным экстремальными погодными условиями, прекрасно сохранившись до наших дней.

Таинственная гибель ученых

После того как ученые начали проводить исследования древней мумии, вокруг нее стали происходить странные и пугающие вещи.
Люди, принимавшие участие в ее обнаружении, осмотре или научном исследовании, стали умирать один за другим в результате несчастных случаев или болезней.
Довольно быстро поползли слухи о проклятии "ледяного" человека, который мстит за то, что люди осмелились потревожить его останки.
© Getty Images / picture allianceХельмут и Эрика Симон, 1998 год
Хельмут и Эрика Симон, 1998 год - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / picture alliance
Хельмут и Эрика Симон, 1998 год
Первым погиб Хельмут Симон, один из супругов, нашедших мумию: он в одиночку отправился в горы, надеясь отыскать останки соплеменников "ледяного" человека, и пропал. Его заледенелое тело нашли спустя две недели, выяснилось, что турист сорвался с обрыва в расщелину и разбился насмерть. Самым странным было то, что лежал Хельмут в той же позе, что и найденная мумия "ледяного" человека.
Через полгода умер археолог из Университета Инсбрука Конрада Шпиндлера, который руководил исследованием мумии.
CC BY-SA 4.0 / Machno / Main building of the University of Innsbruck, Austria (cropped)Главное здание Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца
Главное здание Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
CC BY-SA 4.0 / Machno / Main building of the University of Innsbruck, Austria (cropped)
Главное здание Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца
Руководитель группы экспертов Райнер Хенн, который одним из первых осматривал мумию, погиб в страшной автокатастрофе по пути на лекцию о "ледяном" человеке.
Альпинист Курт Фриц, сопровождавший Хенна к телу Этци человека, погиб чуть позже при сходе лавины.
Человек, снимавший на видео извлечение ледяной мумии, известный австрийский журналист Райнер Хельцль, умер от опухоли мозга.
И это далеко не полный перечень погибших.

Проклятие колдуна?

Масла в огонь подливает и предположение, что ледяная мумия при жизни принадлежала колдуну. О чем могут свидетельствовать странные татуировки на его теле, выполненные сажей, втертой в неглубокие надрезы, их насчитали аж 57 штук.
© Getty Images / picture allianceКопия мумии Этци (Отци), обнаруженной в Эцтальских Альпах в 1991-м году в Музее естественной истории в Магдебурге
Копия мумии Этци (Отци), обнаруженной в Эцтальских Альпах в 1991-м году в Музее естественной истории в Магдебурге - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / picture alliance
Копия мумии Этци (Отци), обнаруженной в Эцтальских Альпах в 1991-м году в Музее естественной истории в Магдебурге
Большая часть татуировок имеют вид горизонтальных полосок и находятся в точках акупунктуры. Странным образом они напоминают гексаграммы из древней китайской "Книги перемен", с помощью которых до сих пор гадают.
Но есть нестыковка: знания о биологически активных точках, равно как и гексаграммы появились в Китае чем через тысячу лет после смерти Этци в Альпах.
© Getty Images / Gianni GIANSANTIУченые Инсбрукского университета изучают "ледяного человека" Этци (Отци)
Ученые Инсбрукского университета изучают ледяного человека Этци (Отци) - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / Gianni GIANSANTI
Ученые Инсбрукского университета изучают "ледяного человека" Этци (Отци)
Впрочем, вполне возможно, что череда случившихся смертей не более чем обычное совпадение. И мумия, которая сейчас находится в Археологическом музее Южного Тироля итальянском городе Больцано, совершенно безобидна.
 
НаукаНюрнбергЕгипетКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала