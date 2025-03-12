Проклятие "ледяного человека": как мумия из каменного века отомстила ученым
© Getty Images / Universal History ArchiveМумия Этци (Отци) в археологическом музее Трентино — Альто-Адидже, Италия
© Getty Images / Universal History Archive
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В 1991 году туристами Хельмутом и Эрикой Симон во время их похода по Эцтальским Альпам на высоте более трех тысяч метров были обнаружены скованные льдом мумифицированные останки человека возрастом в 5300 лет.
Это открытие вызвало не только сенсацию в научном мире, но и привело к череде пугающих событий, которые всерьез заставили говорить о проклятии "ледяного человека".
Находка на высоте трех тысяч метров
Когда в сентябре 1991 года семейная пара из Нюрнберга, путешествуя пешком по альпийским горам, случайно обнаружила вмерзшую в лед мумию человека, то подумала, что это останки пропавшего в горах альпиниста. К сожалению, такие находки не редкость в горах.
© Getty Images / REDAЭцтальские Альпы
© Getty Images / REDA
Эцтальские Альпы
Однако, когда к делу подключились ученые, выяснилось, что возраст находки составляет 5300 лет, а это на тысячу лет старше, чем у самой старой мумии из Египта — 4300-летнего человека по имени Гекашепес.
Не остался без имени и "ледяной человек" по месту нахождения его стали называть эцтальским человеком или просто Этци.
Сама мумия прекрасно сохранилась благодаря холоду и удачному местоположению.
Порадовало ученых и то, что чудесным образом лед оставил нетронутым не только тело, но и снаряжение, которое было при Этци в момент его смерти: одежду из шкур животных, кожаные туфли на соломенной подкладке, берестяная сумка и мешок с едой, в котором еще оставалось сушеное оленье мясо и чернослив.
Кроме того, при нем был деревянный лук и кожаный колчан с несколькими стрелами, нож с кремневым лезвием и топор с медным лезвием и деревянной рукояткой.
Что произошло пять тысяч лет назад
Ученые могут только предполагать, что же на самом деле произошло в горах более пяти тысяч лет назад. Вероятнее всего, древний воин был ранен в спину стрелой. Стрела попала в артерию, и он в течение нескольких минут просто истек кровью.
Есть и другая версия, по которой человек каменного века охотился со своими соплеменниками. И они вступили в схватку с другими племенами – за территорию.
CC BY-SA 4.0 / Mannivu / Ricostruzione di come doveva essere l'aspetto di ÖtziРеконструкция фигуры Этци (Отци)
Реконструкция фигуры Этци (Отци)
Будучи тяжело раненным, Этци опирался на своего товарища, но, ослабленный из-за потери крови, аккуратно положил свое снаряжение на камень, лег и скончался.
Его тело случайно оказалось в небольшом овраге, расположенном перпендикулярно леднику и окруженном большими камнями. После его смерти овраг постепенно заполнился снегом и льдом, что позволило трупу оставаться замороженным и высушенным экстремальными погодными условиями, прекрасно сохранившись до наших дней.
Таинственная гибель ученых
После того как ученые начали проводить исследования древней мумии, вокруг нее стали происходить странные и пугающие вещи.
Люди, принимавшие участие в ее обнаружении, осмотре или научном исследовании, стали умирать один за другим в результате несчастных случаев или болезней.
Довольно быстро поползли слухи о проклятии "ледяного" человека, который мстит за то, что люди осмелились потревожить его останки.
© Getty Images / picture allianceХельмут и Эрика Симон, 1998 год
© Getty Images / picture alliance
Хельмут и Эрика Симон, 1998 год
Первым погиб Хельмут Симон, один из супругов, нашедших мумию: он в одиночку отправился в горы, надеясь отыскать останки соплеменников "ледяного" человека, и пропал. Его заледенелое тело нашли спустя две недели, выяснилось, что турист сорвался с обрыва в расщелину и разбился насмерть. Самым странным было то, что лежал Хельмут в той же позе, что и найденная мумия "ледяного" человека.
Через полгода умер археолог из Университета Инсбрука Конрада Шпиндлера, который руководил исследованием мумии.
CC BY-SA 4.0 / Machno / Main building of the University of Innsbruck, Austria (cropped)Главное здание Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца
Главное здание Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца
Руководитель группы экспертов Райнер Хенн, который одним из первых осматривал мумию, погиб в страшной автокатастрофе по пути на лекцию о "ледяном" человеке.
Альпинист Курт Фриц, сопровождавший Хенна к телу Этци человека, погиб чуть позже при сходе лавины.
Человек, снимавший на видео извлечение ледяной мумии, известный австрийский журналист Райнер Хельцль, умер от опухоли мозга.
И это далеко не полный перечень погибших.
Проклятие колдуна?
Масла в огонь подливает и предположение, что ледяная мумия при жизни принадлежала колдуну. О чем могут свидетельствовать странные татуировки на его теле, выполненные сажей, втертой в неглубокие надрезы, их насчитали аж 57 штук.
© Getty Images / picture allianceКопия мумии Этци (Отци), обнаруженной в Эцтальских Альпах в 1991-м году в Музее естественной истории в Магдебурге
© Getty Images / picture alliance
Копия мумии Этци (Отци), обнаруженной в Эцтальских Альпах в 1991-м году в Музее естественной истории в Магдебурге
Большая часть татуировок имеют вид горизонтальных полосок и находятся в точках акупунктуры. Странным образом они напоминают гексаграммы из древней китайской "Книги перемен", с помощью которых до сих пор гадают.
Но есть нестыковка: знания о биологически активных точках, равно как и гексаграммы появились в Китае чем через тысячу лет после смерти Этци в Альпах.
© Getty Images / Gianni GIANSANTIУченые Инсбрукского университета изучают "ледяного человека" Этци (Отци)
© Getty Images / Gianni GIANSANTI
Ученые Инсбрукского университета изучают "ледяного человека" Этци (Отци)
Впрочем, вполне возможно, что череда случившихся смертей не более чем обычное совпадение. И мумия, которая сейчас находится в Археологическом музее Южного Тироля итальянском городе Больцано, совершенно безобидна.