https://ria.ru/20250312/moskva-2004623698.html

В новой Москве потушили пожар в производственно-офисном здании

В новой Москве потушили пожар в производственно-офисном здании - РИА Новости, 12.03.2025

В новой Москве потушили пожар в производственно-офисном здании

Пожар в производственно-офисном здании в деревне Милюково в новой Москве полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 12.03.2025

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожар в производственно-офисном здании в деревне Милюково в новой Москве полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что двухэтажное производственно-офисное здание горит в новой Москве в деревне Милюково на 300 квадратных метрах. "Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250312/pozhar-2004578386.html

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Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)