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В новой Москве потушили пожар в производственно-офисном здании
В новой Москве потушили пожар в производственно-офисном здании - РИА Новости, 12.03.2025
В новой Москве потушили пожар в производственно-офисном здании
Пожар в производственно-офисном здании в деревне Милюково в новой Москве полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:25:00+03:00
2025-03-12T21:25:00+03:00
2025-03-12T21:25:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожар в производственно-офисном здании в деревне Милюково в новой Москве полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что двухэтажное производственно-офисное здание горит в новой Москве в деревне Милюково на 300 квадратных метрах. "Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В новой Москве потушили пожар в производственно-офисном здании
МЧС: пожар в производственно-офисном здании в новой Москве полностью потушили