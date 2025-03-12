https://ria.ru/20250312/moskva-2004587526.html

В Москве приступили к консервации инфраструктуры зимнего отдыха

В Москве приступили к консервации инфраструктуры зимнего отдыха - РИА Новости, 12.03.2025

В Москве приступили к консервации инфраструктуры зимнего отдыха

Городские службы приступили к консервации инфраструктуры зимнего отдыха, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:53:00+03:00

2025-03-12T17:53:00+03:00

2025-03-12T17:53:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Городские службы приступили к консервации инфраструктуры зимнего отдыха, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с установлением стабильных положительных температур наружного воздуха принято решение об окончании работы инфраструктуры зимнего отдыха. Городские службы приступили к консервации оборудования и переводу многофункциональных площадок на летний режим работы", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что в прошедшем сезоне во всех административных округах работали свыше 4 тысяч объектов активного зимнего отдыха, в их числе катки, лыжные трассы, универсальные площадки для зимних видов спорта. На них была оборудована вся необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты, точки питания.

https://ria.ru/20250312/moskva-2004468487.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков