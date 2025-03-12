https://ria.ru/20250312/moskva-2004587526.html
В Москве приступили к консервации инфраструктуры зимнего отдыха
В Москве приступили к консервации инфраструктуры зимнего отдыха - РИА Новости, 12.03.2025
В Москве приступили к консервации инфраструктуры зимнего отдыха
Городские службы приступили к консервации инфраструктуры зимнего отдыха, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:53:00+03:00
2025-03-12T17:53:00+03:00
2025-03-12T17:53:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Городские службы приступили к консервации инфраструктуры зимнего отдыха, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с установлением стабильных положительных температур наружного воздуха принято решение об окончании работы инфраструктуры зимнего отдыха. Городские службы приступили к консервации оборудования и переводу многофункциональных площадок на летний режим работы", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что в прошедшем сезоне во всех административных округах работали свыше 4 тысяч объектов активного зимнего отдыха, в их числе катки, лыжные трассы, универсальные площадки для зимних видов спорта. На них была оборудована вся необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты, точки питания.
https://ria.ru/20250312/moskva-2004468487.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве приступили к консервации инфраструктуры зимнего отдыха
Городские службы Москвы приступили к консервации инфраструктуры зимнего отдыха
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Городские службы приступили к консервации инфраструктуры зимнего отдыха, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с установлением стабильных положительных температур наружного воздуха принято решение об окончании работы инфраструктуры зимнего отдыха. Городские службы приступили к консервации оборудования и переводу многофункциональных площадок на летний режим работы", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что в прошедшем сезоне во всех административных округах работали свыше 4 тысяч объектов активного зимнего отдыха, в их числе катки, лыжные трассы, универсальные площадки для зимних видов спорта. На них была оборудована вся необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты, точки питания.