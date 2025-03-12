https://ria.ru/20250312/moskva-2004468487.html

В Москве приступили к подготовке набережных к открытию навигации

В Москве приступили к подготовке набережных к открытию навигации - РИА Новости, 12.03.2025

В Москве приступили к подготовке набережных к открытию навигации

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T10:07:00+03:00

2025-03-12T10:07:00+03:00

2025-03-12T10:07:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего приведем в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что комплекс мероприятий включает работы по очистке и ремонту сооружений. "Проведем пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов набережных, обновим сходы к воде и прогулочные тротуары. Кроме того, запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений", - отметил Бирюков. Он сообщил, что летом в Москве пройдут работы по расшивке швов гранитной облицовки ряда набережных. Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию сооружений и не допустить смещения гранитных плит.

https://ria.ru/20250212/flot-1998822057.html

москва

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Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков