В Москве приступили к подготовке набережных к открытию навигации
Заммэра Бирюков: набережные Москвы готовят к открытию навигации
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ "Москва-Сити")
Вид на международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ "Москва-Сити")
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего приведем в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что комплекс мероприятий включает работы по очистке и ремонту сооружений.
"Проведем пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов набережных, обновим сходы к воде и прогулочные тротуары. Кроме того, запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений", - отметил Бирюков.
Он сообщил, что летом в Москве пройдут работы по расшивке швов гранитной облицовки ряда набережных. Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию сооружений и не допустить смещения гранитных плит.