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В Москве приступили к подготовке набережных к открытию навигации - РИА Новости, 12.03.2025
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10:07 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/moskva-2004468487.html
В Москве приступили к подготовке набережных к открытию навигации
В Москве приступили к подготовке набережных к открытию навигации - РИА Новости, 12.03.2025
В Москве приступили к подготовке набережных к открытию навигации
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:07:00+03:00
2025-03-12T10:07:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего приведем в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что комплекс мероприятий включает работы по очистке и ремонту сооружений. "Проведем пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов набережных, обновим сходы к воде и прогулочные тротуары. Кроме того, запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений", - отметил Бирюков. Он сообщил, что летом в Москве пройдут работы по расшивке швов гранитной облицовки ряда набережных. Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию сооружений и не допустить смещения гранитных плит.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве приступили к подготовке набережных к открытию навигации

Заммэра Бирюков: набережные Москвы готовят к открытию навигации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ "Москва-Сити")
Вид на международный деловой центр Москва-Сити (ММДЦ Москва-Сити) - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего приведем в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Бирюков: коммунальный флот готовят к открытию навигации в Москве
12 февраля, 12:17
Заместитель мэра подчеркнул, что комплекс мероприятий включает работы по очистке и ремонту сооружений.
"Проведем пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов набережных, обновим сходы к воде и прогулочные тротуары. Кроме того, запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений", - отметил Бирюков.
Он сообщил, что летом в Москве пройдут работы по расшивке швов гранитной облицовки ряда набережных. Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию сооружений и не допустить смещения гранитных плит.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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