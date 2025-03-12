https://ria.ru/20250312/morpekhi-2004583971.html

Морпехи показали, что ВСУ оставили после себя в Курской области

Морпехи показали, что ВСУ оставили после себя в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025

Морпехи показали, что ВСУ оставили после себя в Курской области

Украинские солдаты, отходящие из Казачьей Локни, бросили боевую технику, оружие и оставили на поле боя погибших сослуживцев, рассказал РИА Новости командир роты РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:41:00+03:00

2025-03-12T17:41:00+03:00

2025-03-12T17:56:00+03:00

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КАЗАЧЬЯ ЛОКНЯ (Курская область), 12 мар — РИА Новости. Украинские солдаты, отходящие из Казачьей Локни, бросили боевую технику, оружие и оставили на поле боя погибших сослуживцев, рассказал РИА Новости командир роты с позывным Феникс 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. "Раньше они разъезжали здесь как у себя дома, пока мы не зачистили эту лесополосу. Часть леса занимали бойцы 47-й механизированной бригады ВСУ. Здесь находился командный пункт операторов БПЛА. По радиоперехватам мы слышали, как они паниковали и не ожидали, что будет такой резкий прорыв. Шесть километров и триста метров мы взяли за один день", — сказал собеседник агентства.По его словам, по всей лесополосе обнаружили брошенное оружие — американский гранатомет MK-19, противотанковый ракетный комплекс Javelin, минометы, дроны, боеприпасы к ним. Есть и тяжелая техника — американские БМП Breadley и бронетранспортер М-113."Еще вчера тут были ВСУ, сейчас же здесь уже мой командный пункт", — заключил командир.Сегодня Минобороны отчиталось об освобождении Казачьей Локни. Морпехи взяли под контроль участок железнодорожных и таким образом перекрыли одну из главных артерий логистики украинской группировки к северу от Суджи. Сейчас морпехи продолжают вклиниваться в оборону ВСУ. Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стал город Суджа. Поэтому он использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.В конце прошлой недели российские войска начали масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. Важным элементом стала операция, в результате которой около 800 бойцов обходной маневр, воспользовавшись неработающим газопроводом, и прорвались в тыл ВСУ в Судже. Сегодня утром в центре города подняли российский флаг.

https://ria.ru/20250312/ukraina-2004524165.html

https://ria.ru/20250312/voennye-2004452599.html

https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html

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Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота показали позиции у Казачьей Локни, откуда ВСУ сбежали накануне Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота показали позиции у Казачьей Локни, откуда ВСУ сбежали накануне 2025-03-12T17:41 true PT4M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

суджа, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире