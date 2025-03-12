https://ria.ru/20250312/mironov-2004621781.html

Миронов призвал присвоить звание Герой России участникам операции "Поток"

Миронов призвал присвоить звание Герой России участникам операции "Поток" - РИА Новости, 12.03.2025

Миронов призвал присвоить звание Герой России участникам операции "Поток"

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов попросил присвоить звание Герой России участникам операции "Поток", документ имеется в... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T21:01:00+03:00

2025-03-12T21:01:00+03:00

2025-03-12T21:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

курская область

россия

сергей миронов

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов попросил присвоить звание Герой России участникам операции "Поток", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "Прошу... рассмотреть возможность присвоить звания Героев Российской Федерации всем участникам операции "Поток", - сказано в документе. В письме Миронов отмечает, что сложно переоценить значение уникальной военной операции "Поток", которая не только позволила выбить врага из города Суджа, но и положила начало коренному перелому по освобождению Курской области от врага. Лидер эсеров уверен, что эта операция войдет и в историю СВО, и в историю воинской славы России, как пример стойкости и мужества российских воинов, так как они продемонстрировали бесстрашие, решительность и беззаветную любовь к Родине.

https://ria.ru/20250312/orden-2004601475.html

суджа

курская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

суджа, курская область, россия, сергей миронов, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины