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Миронов призвал присвоить звание Герой России участникам операции "Поток" - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:01 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/mironov-2004621781.html
Миронов призвал присвоить звание Герой России участникам операции "Поток"
Миронов призвал присвоить звание Герой России участникам операции "Поток" - РИА Новости, 12.03.2025
Миронов призвал присвоить звание Герой России участникам операции "Поток"
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов попросил присвоить звание Герой России участникам операции "Поток", документ имеется в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:01:00+03:00
2025-03-12T21:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
россия
сергей миронов
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов попросил присвоить звание Герой России участникам операции "Поток", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "Прошу... рассмотреть возможность присвоить звания Героев Российской Федерации всем участникам операции "Поток", - сказано в документе. В письме Миронов отмечает, что сложно переоценить значение уникальной военной операции "Поток", которая не только позволила выбить врага из города Суджа, но и положила начало коренному перелому по освобождению Курской области от врага. Лидер эсеров уверен, что эта операция войдет и в историю СВО, и в историю воинской славы России, как пример стойкости и мужества российских воинов, так как они продемонстрировали бесстрашие, решительность и беззаветную любовь к Родине.
https://ria.ru/20250312/orden-2004601475.html
суджа
курская область
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суджа, курская область, россия, сергей миронов, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Россия, Сергей Миронов, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Миронов призвал присвоить звание Герой России участникам операции "Поток"

Миронов: всем участникам операции "Поток" надо присвоить звания Героев России

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Добровольческий корпус
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Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов попросил присвоить звание Герой России участникам операции "Поток", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
«
"Прошу... рассмотреть возможность присвоить звания Героев Российской Федерации всем участникам операции "Поток", - сказано в документе.
В письме Миронов отмечает, что сложно переоценить значение уникальной военной операции "Поток", которая не только позволила выбить врага из города Суджа, но и положила начало коренному перелому по освобождению Курской области от врага.
Лидер эсеров уверен, что эта операция войдет и в историю СВО, и в историю воинской славы России, как пример стойкости и мужества российских воинов, так как они продемонстрировали бесстрашие, решительность и беззаветную любовь к Родине.
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьРоссияСергей МироновВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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