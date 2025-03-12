Миронов призвал присвоить звание Герой России участникам операции "Поток"
Миронов: всем участникам операции "Поток" надо присвоить звания Героев России
© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов попросил присвоить звание Герой России участникам операции "Поток", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
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"Прошу... рассмотреть возможность присвоить звания Героев Российской Федерации всем участникам операции "Поток", - сказано в документе.
В письме Миронов отмечает, что сложно переоценить значение уникальной военной операции "Поток", которая не только позволила выбить врага из города Суджа, но и положила начало коренному перелому по освобождению Курской области от врага.
Лидер эсеров уверен, что эта операция войдет и в историю СВО, и в историю воинской славы России, как пример стойкости и мужества российских воинов, так как они продемонстрировали бесстрашие, решительность и беззаветную любовь к Родине.