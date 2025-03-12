https://ria.ru/20250312/minoborony--2004567348.html

Минобороны показало кадры освобождения Днепроэнергии в ДНР

Минобороны показало кадры освобождения Днепроэнергии в ДНР - РИА Новости, 12.03.2025

Минобороны показало кадры освобождения Днепроэнергии в ДНР

Минобороны России показало кадры из села Днепроэнергия, взятого под контроль группировкой войск "Восток". РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:36:00+03:00

2025-03-12T16:36:00+03:00

2025-03-12T16:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России показало кадры из села Днепроэнергия, взятого под контроль группировкой войск "Восток"."Подразделения 37-й мотострелковой бригады и 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и беспилотной авиации вклинились в оборону противника и освободили село Днепроэнергия. После нанесения артиллерийских ударов по выявленным разведкой укреплениям, пунктам временной дислокации и скоплениям военнослужащих ВСУ, расчёты ударных дронов поддерживали продвижение штурмовых групп в населённом пункте, уничтожая огневые точки, технику и склады боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность