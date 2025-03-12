https://ria.ru/20250312/minoborony--2004567348.html
Минобороны показало кадры освобождения Днепроэнергии в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Днепроэнергии в ДНР - РИА Новости, 12.03.2025
Минобороны показало кадры освобождения Днепроэнергии в ДНР
Минобороны России показало кадры из села Днепроэнергия, взятого под контроль группировкой войск "Восток". РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:36:00+03:00
2025-03-12T16:36:00+03:00
2025-03-12T16:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России показало кадры из села Днепроэнергия, взятого под контроль группировкой войск "Восток"."Подразделения 37-й мотострелковой бригады и 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и беспилотной авиации вклинились в оборону противника и освободили село Днепроэнергия. После нанесения артиллерийских ударов по выявленным разведкой укреплениям, пунктам временной дислокации и скоплениям военнослужащих ВСУ, расчёты ударных дронов поддерживали продвижение штурмовых групп в населённом пункте, уничтожая огневые точки, технику и склады боеприпасов противника", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Освобождение села Днепроэнергия в ДНР
Минобороны России показало кадры освобождения села Днепроэнергия в ДНР
2025-03-12T16:36
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны показало кадры освобождения Днепроэнергии в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения села Днепроэнергия в ДНР