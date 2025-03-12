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Трампу будет сложно договариваться с Зеленским, считает Медведчук - РИА Новости, 12.03.2025
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13:55 12.03.2025 (обновлено: 14:08 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/medvedchuk-2004521403.html
Трампу будет сложно договариваться с Зеленским, считает Медведчук
Трампу будет сложно договариваться с Зеленским, считает Медведчук - РИА Новости, 12.03.2025
Трампу будет сложно договариваться с Зеленским, считает Медведчук
Американскому президенту Дональду Трампу сложно будет договариваться и с Владимиром Зеленским, и с его последователями, говорится в заявлении экс-лидера... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:55:00+03:00
2025-03-12T14:08:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
виктор медведчук
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Американскому президенту Дональду Трампу сложно будет договариваться и с Владимиром Зеленским, и с его последователями, говорится в заявлении экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, опубликованном на сайте движения."Трамп не понимает, что как только он избавится от Зеленского как от препятствия к мирным переговорам, украинская политическая система подкинет ему еще одного клоуна, который вначале будет со всем соглашаться, потом ничего не выполнит, а потом будет еще более пафосно отчитывать Вашингтон", - считает Медведчук.Политик полагает, что украинская политическая верхушка "любого перекует в Зеленского" и этим обязательно воспользуются противники нынешнего президента США. Проблема американской стороны, по его мнению, в том, что не только Зеленскому непонятно, в чем состоит его неуважительный жест в Белом доме, но и большинству его окружения. "Воинственная глупость, помноженная на циничную жестокость, сегодня правит бал на Украине. Команда Трампа надеется укротить эту одичавшую стаю политических обезьян, заставить делать то, что им приказывают, но это невозможно", - добавляет Медведчук. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором говорится, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250310/zelenskij-2004020152.html
https://ria.ru/20250224/medvedchuk-2001280993.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, виктор медведчук
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Виктор Медведчук
Трампу будет сложно договариваться с Зеленским, считает Медведчук

Медведчук: Трампу сложно будет договариваться с Зеленским и его последователями

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Американскому президенту Дональду Трампу сложно будет договариваться и с Владимиром Зеленским, и с его последователями, говорится в заявлении экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, опубликованном на сайте движения.
"Трамп не понимает, что как только он избавится от Зеленского как от препятствия к мирным переговорам, украинская политическая система подкинет ему еще одного клоуна, который вначале будет со всем соглашаться, потом ничего не выполнит, а потом будет еще более пафосно отчитывать Вашингтон", - считает Медведчук.
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10 марта, 10:04
Политик полагает, что украинская политическая верхушка "любого перекует в Зеленского" и этим обязательно воспользуются противники нынешнего президента США. Проблема американской стороны, по его мнению, в том, что не только Зеленскому непонятно, в чем состоит его неуважительный жест в Белом доме, но и большинству его окружения.
"Воинственная глупость, помноженная на циничную жестокость, сегодня правит бал на Украине. Команда Трампа надеется укротить эту одичавшую стаю политических обезьян, заставить делать то, что им приказывают, но это невозможно", - добавляет Медведчук.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором говорится, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Медведчук прокомментировал хамство Зеленского в адрес Трампа
24 февраля, 14:27
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВиктор Медведчук
 
 
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