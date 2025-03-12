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Маск обвинил в атаках на Tesla "проплаченных агитаторов"
Маск обвинил в атаках на Tesla "проплаченных агитаторов" - РИА Новости, 12.03.2025
Маск обвинил в атаках на Tesla "проплаченных агитаторов"
Американский предприниматель Илон Маск считает, что большинство актов вандализма против компании Tesla совершают проплаченные агитаторы. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T01:45:00+03:00
2025-03-12T01:45:00+03:00
2025-03-12T02:03:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что большинство актов вандализма против компании Tesla совершают проплаченные агитаторы. Пользователь социальной сети Х выложил видеофрагмент выступления президента США Дональда Трампа, в котором он выражает мнение, что атаки и протесты против Tesla организованы "проплаченными агитаторами". "Многие из них, возможно, большинство", - написал Маск в ответ на публикацию. Ранее газета Washington Post сообщала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors
Маск обвинил в атаках на Tesla "проплаченных агитаторов"
Маск: большинство атак против Tesla совершают проплаченные агитаторы