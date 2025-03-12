https://ria.ru/20250312/makhonin-2004510405.html

Губернатор Пермского края Махонин посетил с рабочим визитом НИТУ МИСИС

Губернатор Пермского края Махонин посетил с рабочим визитом НИТУ МИСИС - РИА Новости, 12.03.2025

Губернатор Пермского края Махонин посетил с рабочим визитом НИТУ МИСИС

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил НИТУ МИСИС, на встрече обсудили сотрудничество университета с вузами Прикамья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:20:00+03:00

2025-03-12T13:20:00+03:00

2025-03-12T13:20:00+03:00

пермский край

дмитрий махонин

мисис

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил НИТУ МИСИС, на встрече обсудили сотрудничество университета с вузами Прикамья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. Речь шла о взаимодействии по целевому набору студентов, сетевым образовательным программам, специализированному высшему образованию и производственной аспирантуре. Махонин напомнил, что в крае реализуются шесть инвестпроектов и для них нужны хорошо подготовленные кадры. "Академический обмен с Университетом МИСИС позволит нам усилить подготовку специалистов в пермских вузах. Кроме того, наши ученые также могут поделиться своими достижениями в области биоинженерии. <…> Уверен, что для технологического развития и достижения национальных целей в сфере социально-экономического развития страны важно развивать сетевое взаимодействие ведущих вузов", – приводит пресс-служба слова главы региона. Губернатор изучил работу научно-образовательных лабораторий и центров НИТУ МИСИС. Директор Института биомедицинской инженерии Федор Сенатов представил успешные медицинские проекты. Среди них роботический in situ биопринтер, способный "запечатывать" раны композицией из живых клеток и биополимеров. Гостям продемонстрировали тканевой пистолет, сшивающий раны биополимерами, биорезорбируемые винты и пластины для челюстно-лицевой хирургии и ортопедии, индивидуализированный ушной имплантат, антибактериальные повязки для хронических ран и другие изделия. Завлабораторией перспективной солнечной энергетики вуза Данила Саранин рассказал о полноформатных перовскитных солнечных батареях нового поколения – их также делают в вузе. Директор Инжинирингового центра быстрого промышленного прототипирования высокой сложности "Кинетика" Владимир Пирожков рассказал, что, применяя фундаментальные научные разработки университета, в подразделении работают с большим числом современных и перспективных материалов, композитными решениями и аддитивными технологиями (3D-печать металлом, пластиком).

https://ria.ru/20250224/chempionat-2001301287.html

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пермский край

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, мисис