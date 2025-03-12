https://ria.ru/20250312/makhonin-2004510405.html
Губернатор Пермского края Махонин посетил с рабочим визитом НИТУ МИСИС
Губернатор Пермского края Махонин посетил с рабочим визитом НИТУ МИСИС - РИА Новости, 12.03.2025
Губернатор Пермского края Махонин посетил с рабочим визитом НИТУ МИСИС
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил НИТУ МИСИС, на встрече обсудили сотрудничество университета с вузами Прикамья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:20:00+03:00
2025-03-12T13:20:00+03:00
2025-03-12T13:20:00+03:00
пермский край
дмитрий махонин
мисис
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил НИТУ МИСИС, на встрече обсудили сотрудничество университета с вузами Прикамья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. Речь шла о взаимодействии по целевому набору студентов, сетевым образовательным программам, специализированному высшему образованию и производственной аспирантуре. Махонин напомнил, что в крае реализуются шесть инвестпроектов и для них нужны хорошо подготовленные кадры. "Академический обмен с Университетом МИСИС позволит нам усилить подготовку специалистов в пермских вузах. Кроме того, наши ученые также могут поделиться своими достижениями в области биоинженерии. <…> Уверен, что для технологического развития и достижения национальных целей в сфере социально-экономического развития страны важно развивать сетевое взаимодействие ведущих вузов", – приводит пресс-служба слова главы региона. Губернатор изучил работу научно-образовательных лабораторий и центров НИТУ МИСИС. Директор Института биомедицинской инженерии Федор Сенатов представил успешные медицинские проекты. Среди них роботический in situ биопринтер, способный "запечатывать" раны композицией из живых клеток и биополимеров. Гостям продемонстрировали тканевой пистолет, сшивающий раны биополимерами, биорезорбируемые винты и пластины для челюстно-лицевой хирургии и ортопедии, индивидуализированный ушной имплантат, антибактериальные повязки для хронических ран и другие изделия. Завлабораторией перспективной солнечной энергетики вуза Данила Саранин рассказал о полноформатных перовскитных солнечных батареях нового поколения – их также делают в вузе. Директор Инжинирингового центра быстрого промышленного прототипирования высокой сложности "Кинетика" Владимир Пирожков рассказал, что, применяя фундаментальные научные разработки университета, в подразделении работают с большим числом современных и перспективных материалов, композитными решениями и аддитивными технологиями (3D-печать металлом, пластиком).
https://ria.ru/20250224/chempionat-2001301287.html
https://ria.ru/20241129/makhonin-1986472209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, мисис
Пермский край, Дмитрий Махонин, МИСиС
Губернатор Пермского края Махонин посетил с рабочим визитом НИТУ МИСИС
Махонин обсудил с представителями МИСИС взаимодействие с вузами Прикамья
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил НИТУ МИСИС, на встрече обсудили сотрудничество университета с вузами Прикамья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
Речь шла о взаимодействии по целевому набору студентов, сетевым образовательным программам, специализированному высшему образованию и производственной аспирантуре.
Махонин
напомнил, что в крае реализуются шесть инвестпроектов и для них нужны хорошо подготовленные кадры.
"Академический обмен с Университетом МИСИС
позволит нам усилить подготовку специалистов в пермских вузах. Кроме того, наши ученые также могут поделиться своими достижениями в области биоинженерии. <…> Уверен, что для технологического развития и достижения национальных целей в сфере социально-экономического развития страны важно развивать сетевое взаимодействие ведущих вузов", – приводит пресс-служба слова главы региона.
Губернатор изучил работу научно-образовательных лабораторий и центров НИТУ МИСИС.
Директор Института биомедицинской инженерии Федор Сенатов представил успешные медицинские проекты. Среди них роботический in situ биопринтер, способный "запечатывать" раны композицией из живых клеток и биополимеров. Гостям продемонстрировали тканевой пистолет, сшивающий раны биополимерами, биорезорбируемые винты и пластины для челюстно-лицевой хирургии и ортопедии, индивидуализированный ушной имплантат, антибактериальные повязки для хронических ран и другие изделия.
Завлабораторией перспективной солнечной энергетики вуза Данила Саранин рассказал о полноформатных перовскитных солнечных батареях нового поколения – их также делают в вузе.
Директор Инжинирингового центра быстрого промышленного прототипирования высокой сложности "Кинетика" Владимир Пирожков рассказал, что, применяя фундаментальные научные разработки университета, в подразделении работают с большим числом современных и перспективных материалов, композитными решениями и аддитивными технологиями (3D-печать металлом, пластиком).