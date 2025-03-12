https://ria.ru/20250312/liksutov-2004463027.html

Ликсутов: промышленность Москвы наращивает выпуск химической продукции

Ликсутов: промышленность Москвы наращивает выпуск химической продукции - РИА Новости, 12.03.2025

Ликсутов: промышленность Москвы наращивает выпуск химической продукции

Выпуск косметики и парфюмерии, моющих средств, лаков, красок и других изделий химпрома вырос в январе в Москве более чем на 34% по сравнению с первым месяцем... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T10:13:00+03:00

2025-03-12T10:13:00+03:00

2025-03-12T10:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004462696_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec00a8363263dee88d3a7f4d66dd3018.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Выпуск косметики и парфюмерии, моющих средств, лаков, красок и других изделий химпрома вырос в январе в Москве более чем на 34% по сравнению с первым месяцем прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Московские предприятия химической промышленности выпускают важнейшую для города продукцию и снабжают множество различных производств. Сегодня в этой отрасли задействовано около 260 предприятий, на которых работают свыше 25 тысяч сотрудников. При поддержке, которую город оказывает по поручению Сергея Собянина, компании создают инновационные решения и наращивают выпуск конкурентоспособных изделий, укрепляя технологический суверенитет страны. Так, в январе 2025 года выпуск химической продукции в столице вырос на 34,1" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — привели слова Ликсутова в городском департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По его данным, в январе в столице произведено около 3,8 тысячи тонн материалов для нанесения покрытий, свыше 7,2 тысячи тонн моющих средств, более тысячи тонн жидкого мыла, а также порядка 17,6 миллиона средств для волос, примерно 3,3 миллиона средств для макияжа губ и глаз, около 8,6 миллиона средств для ухода за кожей и более 3,3 миллиона – для ухода за кожей тела.Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов добавил, что при поддержке города компании приобретают оборудование, повышают качество продукции, которая востребована в столице и других регионах, а также за рубежом. "Это подтверждает растущий объем отгрузки, который в январе 2025 года превысил 20,3 миллиарда рублей — в полтора раза больше год к году", – отметил Гарбузов.Для развития производственного потенциала в Москве создан комфортный инвестиционный климат. Предприятиям доступно свыше 20 мер поддержки. Это льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), присвоение специальных статусов и другие инструменты.

https://ria.ru/20250312/postavki-2004420060.html

https://ria.ru/20250310/liksutov-2004084207.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин