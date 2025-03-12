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Лавров объяснил, почему украинцы терпят поражение - РИА Новости, 12.03.2025
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11:08 12.03.2025 (обновлено: 13:34 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/lavrov-2004477589.html
Лавров объяснил, почему украинцы терпят поражение
Лавров объяснил, почему украинцы терпят поражение - РИА Новости, 12.03.2025
Лавров объяснил, почему украинцы терпят поражение
Украина, обманывая, каждый раз терпит поражение, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T11:08:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украина, обманывая, каждый раз терпит поражение, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу."Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается", — рассказал дипломат.Лавров также добавил, что Киеву следовало соблюдать Минские соглашения, а сама Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы ее правительство шло на сотрудничество и реализовывало собственные инициативы.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.Позднее Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра" в надежде получить согласие президента Владимира Путина на прекращение огня. Он также анонсировал разговор с российским лидером, который должен на этой неделе.
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004469363.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, сергей лавров, марко рубио
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Марко Рубио
Лавров объяснил, почему украинцы терпят поражение

Лавров: украинцы каждый раз терпят поражение, когда обманывают

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украина, обманывая, каждый раз терпит поражение, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
«
"Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается", — рассказал дипломат.
Лавров также добавил, что Киеву следовало соблюдать Минские соглашения, а сама Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы ее правительство шло на сотрудничество и реализовывало собственные инициативы.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
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По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.
Позднее Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра" в надежде получить согласие президента Владимира Путина на прекращение огня. Он также анонсировал разговор с российским лидером, который должен на этой неделе.
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампСергей ЛавровМарко Рубио
 
 
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