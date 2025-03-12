https://ria.ru/20250312/lavrov-2004459393.html

Россия все еще не получила имен погибших в Буче, заявил Лавров

Россия все еще не получила имен погибших в Буче, заявил Лавров - РИА Новости, 12.03.2025

Россия все еще не получила имен погибших в Буче, заявил Лавров

Москва все еще не получила поименный список погибших в Буче, расследование никого не волнует, хотя Россия настаивала на его проведении, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:22:00+03:00

2025-03-12T09:22:00+03:00

2025-03-12T09:22:00+03:00

россия

буча

сергей лавров

оон

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва все еще не получила поименный список погибших в Буче, расследование никого не волнует, хотя Россия настаивала на его проведении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В Минобороны РФ в апреле 2022 года подчеркнули, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем ВС России ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. "В качестве жеста доброй воли для подписания Стамбульского соглашения в апреле 2022 года мы вышли из нескольких населенных пунктов на окраине Киева. Через два дня после того, как мы покинули этот населенный пункт, телеканал BBC показал центральную улицу Бучи с трупами, аккуратно разложенными вдоль всего маршрута следования по обеим сторонам дороги. Разумеется, пошла волна возмущения. Мы настаивали на расследовании, но до сих пор оно никого не волнует. Мы хотим знать имена людей, чьи тела показал BBC", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Глава МИД добавил, что Москва неоднократно поднимала этот вопрос в ООН, как публично, так и в ходе контактов, но безрезультатно. По его словам, Запад использует целый ряд тем для осуждения России как "отъявленного преступника". "Началось все в июле 2014 года со сбитого малайзийского Boeing, выполнявшего рейс МН17. Судебный процесс проходил с участием только одного очного свидетеля, 12 других не были представлены. Их имена неизвестны, но присяжные заявили, что на их показания можно полагаться, и они свои слова подтвердили, так что дело до сих пор очень темное", - подчеркнул Лавров. Министр иностранных дел напомнил и об отравлении в Солсбери, о судьбе Скрипалей. "Наши официальные обращения к властям Великобритании с вопросами о судьбе и местонахождении российских граждан полностью игнорируются. Британцы устроили скандал, обвинили нас и использовали эту ситуацию для ужесточения санкций, а потом они "забыли" об этом происшествии", - сказал Лавров. По словам главы МИД, то же самое относится и к ситуации с Алексеем Навальным, который умер в тюрьме, отбывая свой срок. "За пару лет до этого он лечился после предполагаемого отравления в России. Менее чем за 24 часа после "отравления" его доставили в Германию, где он и лечился. Это интересная история. Мы задавали немцам вопросы, ведь он наш гражданин, и мы хотели бы узнать правду, что с ним случилось. Они сказали, что гражданская больница ничего не нашла, поэтому его отправили на лечение в военный госпиталь бундесвера, где, как нам сказали, у него в крови нашли такое вещество, как "Новичок", - объяснил Лавров. Тогда, напомнил министр, Москва попросила показать тест. "Это совершенно естественно: он наш гражданин, а нас обвиняют в жестоком обращении с ним. Нам ответили, что они нам не предоставят эту информацию, потому что мы можем узнать, какой у них уровень экспертизы в области биологических веществ, поэтому они передадут всю информацию в Организацию по запрещению химического оружия. Мы обратились в эту организацию и напомнили, что мы тоже являемся членами этой организации, а немецкая сторона сказала, что это теперь ваша ответственность. Нам подтвердили, что ФРГ передала им эти сведения, но при условии, что они нам их не покажут. Это так по-ребячески, но в то же время трагично", - отметил Лавров. Глава МИД также упрекнул западных журналистов в нежелании узнать правду. "Я неоднократно публично спрашивал многих западных журналистов, почему они, будучи профессионалами своего дела, не хотят узнать правду про человека, которого Запад сделал мучеником против "злой" Российской Федерации. Вы не хотите знать, что с ним на самом деле случилось, как и чем его лечили, в том числе в Германии, прежде чем он вернулся в Россию?" - заключил Лавров.

https://ria.ru/20241125/selidovo-1985545184.html

https://ria.ru/20240810/naemnik-1965202345.html

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россия, буча, сергей лавров, оон, организация по запрещению химического оружия