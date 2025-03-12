https://ria.ru/20250312/lavrov-2004459076.html

Лавров прокомментировал желание США провести встречу по ядерному оружию

Лавров прокомментировал желание США провести встречу по ядерному оружию - РИА Новости, 12.03.2025

Лавров прокомментировал желание США провести встречу по ядерному оружию

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя желание Вашингтона провести встречу США-РФ-Китай по ядерному оружию, заявил, что Москва открыта для любого формата,... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:20:00+03:00

2025-03-12T09:20:00+03:00

2025-03-12T09:46:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя желание Вашингтона провести встречу США-РФ-Китай по ядерному оружию, заявил, что Москва открыта для любого формата, основанного на уважении. "(Президент США) Дональд Трамп уже заявлял о желании организовать встречу трёх стран - США, Китая и России, чтобы обсудить ядерное оружие и вопросы безопасности. Мы открыты для любого формата, основанного на взаимном уважении, равенстве и отказе от предопределённых решений. Если нашим китайским друзьям это интересно - решение за ними", - сказал он в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. "Но это не отменяет важности российско-американского диалога по стратегической стабильности", - добавил министр. "Трамп и его администрация неоднократно выражали заинтересованность в возобновлении подобного рода дискуссий", - отметил он. "Президент (РФ) Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что это именно та область, за которую мы несём особую ответственность в свете того, что через год истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)", - заявил Лавров. По его словам, "это подход, разительно контрастирующий с предыдущим, которого придерживалась администрация (экс-президента США) Джо Байдена". "Они говорили, мол, давайте возобновим выполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Вот только разрешите нам посетить некоторые из ваших ядерных объектов", - рассказал министр. "Мы им в ответ: "Вы нас объявили врагами, заявили о желании нанести стратегическое поражение России". Они ответили, что это так, но, дескать, это не исключает проведения тактических и технических визитов", - поведал он. По словам Лаврова, "позиция Трампа заключается в том, что, какие бы разногласия у нас ни были, нельзя им позволять перерасти в войну". "А если есть совпадающие интересы, то надо не упустить шанс превратить это во что-то практичное и полезное", - заключил он.

https://ria.ru/20250307/peskov-2003610105.html

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987635034.html

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россия, сша, вашингтон (штат), сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, в мире