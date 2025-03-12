https://ria.ru/20250312/lavrov-2004457760.html
Глава ЕК мобилизует членов ЕС для ремилитаризации, заявил Лавров
Глава ЕК мобилизует членов ЕС для ремилитаризации, заявил Лавров - РИА Новости, 12.03.2025
Глава ЕК мобилизует членов ЕС для ремилитаризации, заявил Лавров
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен мобилизует членов Евросоюза для ремилитаризации, но многие полагают, что это делается для отвлечения внимания от... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:15:00+03:00
2025-03-12T09:15:00+03:00
2025-03-12T09:15:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен мобилизует членов Евросоюза для ремилитаризации, но многие полагают, что это делается для отвлечения внимания от масштабных трат последних лет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее в марте фон дер Ляйен выступила с инициативой привлечь в течение ближайших четырех лет в оборонную отрасль кредиты в размере до 150 миллиардов евро, а также позволить странам Евросоюза высвободить еще порядка 650 миллиардов для наращивания оборонных закупок и развития оборонной промышленности. "Фюрер Урсула" мобилизует всех на ремилитаризацию Европы. Говорится о каких-то невероятных деньгах. Многие думают, что это уловка, чтобы отвлечь внимание населения от десятков и сотен миллиардов евро, без надлежащего аудита потраченных в период борьбы с пандемией COVID-19 и во время оказания помощи Украине. Всё это обсуждается в настоящее время", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
https://ria.ru/20250309/ljajen-2003925853.html
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в мире, россия, европа, украина, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, еврокомиссия
В мире, Россия, Европа, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Еврокомиссия
Глава ЕК мобилизует членов ЕС для ремилитаризации, заявил Лавров
Лавров: глава ЕК фон дер Ляйен мобилизует членов Евросоюза для ремилитаризации