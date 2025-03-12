https://ria.ru/20250312/lavrov-2004457760.html

Глава ЕК мобилизует членов ЕС для ремилитаризации, заявил Лавров

Глава ЕК мобилизует членов ЕС для ремилитаризации, заявил Лавров - РИА Новости, 12.03.2025

Глава ЕК мобилизует членов ЕС для ремилитаризации, заявил Лавров

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен мобилизует членов Евросоюза для ремилитаризации, но многие полагают, что это делается для отвлечения внимания от... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:15:00+03:00

2025-03-12T09:15:00+03:00

2025-03-12T09:15:00+03:00

в мире

россия

европа

украина

урсула фон дер ляйен

сергей лавров

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792133530_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f5d002442658c404b15ab6a4913a2bd.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен мобилизует членов Евросоюза для ремилитаризации, но многие полагают, что это делается для отвлечения внимания от масштабных трат последних лет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее в марте фон дер Ляйен выступила с инициативой привлечь в течение ближайших четырех лет в оборонную отрасль кредиты в размере до 150 миллиардов евро, а также позволить странам Евросоюза высвободить еще порядка 650 миллиардов для наращивания оборонных закупок и развития оборонной промышленности. "Фюрер Урсула" мобилизует всех на ремилитаризацию Европы. Говорится о каких-то невероятных деньгах. Многие думают, что это уловка, чтобы отвлечь внимание населения от десятков и сотен миллиардов евро, без надлежащего аудита потраченных в период борьбы с пандемией COVID-19 и во время оказания помощи Украине. Всё это обсуждается в настоящее время", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

https://ria.ru/20250309/ljajen-2003925853.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, украина, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, еврокомиссия