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Лавров рассказал, о чем говорили Путин и Байден на встрече в Женеве - РИА Новости, 12.03.2025
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09:11 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/lavrov-2004457187.html
Лавров рассказал, о чем говорили Путин и Байден на встрече в Женеве
Лавров рассказал, о чем говорили Путин и Байден на встрече в Женеве - РИА Новости, 12.03.2025
Лавров рассказал, о чем говорили Путин и Байден на встрече в Женеве
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, о чем шла речь на встрече президента России Владимира Путина с экс президентом США Джо Байденом в Женеве в 2021 году. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:11:00+03:00
2025-03-12T09:11:00+03:00
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МОСКВА , 12 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, о чем шла речь на встрече президента России Владимира Путина с экс президентом США Джо Байденом в Женеве в 2021 году. "Наверное, я не раскрою секрет, что, когда в июне 2021 года Путин и Байден встречались в Женеве (это был разгар пандемии COVID-19), состоялась краткая беседа в присутствии только министров иностранных дел", - сказал он в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. "Байден тогда сказал, что он начинает переосмысливать абсолютизм демократии, потому что страны с авторитарными правительствами гораздо лучше справляются с пандемией COVID-19, чем США", - добавил министр. "Мол, у каждого государства есть своя свобода действий, они решают, делать прививки или не делать", - указал он. "Но, по словам Байдена, Китай и Россия намного лучше других стран справились с этим вызовом", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20250311/politika-2004211405.html
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в мире, россия, женева (город), сша, джо байден, сергей лавров, владимир путин
В мире, Россия, Женева (город), США, Джо Байден, Сергей Лавров, Владимир Путин
Лавров рассказал, о чем говорили Путин и Байден на встрече в Женеве

Лавров рассказал, о чем говорили Путин и Байден на встрече в Женеве в 2021 году

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
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МОСКВА , 12 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, о чем шла речь на встрече президента России Владимира Путина с экс президентом США Джо Байденом в Женеве в 2021 году.
"Наверное, я не раскрою секрет, что, когда в июне 2021 года Путин и Байден встречались в Женеве (это был разгар пандемии COVID-19), состоялась краткая беседа в присутствии только министров иностранных дел", - сказал он в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
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"Байден тогда сказал, что он начинает переосмысливать абсолютизм демократии, потому что страны с авторитарными правительствами гораздо лучше справляются с пандемией COVID-19, чем США", - добавил министр.
"Мол, у каждого государства есть своя свобода действий, они решают, делать прививки или не делать", - указал он.
"Но, по словам Байдена, Китай и Россия намного лучше других стран справились с этим вызовом", - отметил Лавров.
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В миреРоссияЖенева (город)СШАДжо БайденСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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