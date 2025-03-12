https://ria.ru/20250312/lavrov-2004457187.html

Лавров рассказал, о чем говорили Путин и Байден на встрече в Женеве

Лавров рассказал, о чем говорили Путин и Байден на встрече в Женеве - РИА Новости, 12.03.2025

Лавров рассказал, о чем говорили Путин и Байден на встрече в Женеве

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, о чем шла речь на встрече президента России Владимира Путина с экс президентом США Джо Байденом в Женеве в 2021 году. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:11:00+03:00

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2025-03-12T09:11:00+03:00

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МОСКВА , 12 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, о чем шла речь на встрече президента России Владимира Путина с экс президентом США Джо Байденом в Женеве в 2021 году. "Наверное, я не раскрою секрет, что, когда в июне 2021 года Путин и Байден встречались в Женеве (это был разгар пандемии COVID-19), состоялась краткая беседа в присутствии только министров иностранных дел", - сказал он в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. "Байден тогда сказал, что он начинает переосмысливать абсолютизм демократии, потому что страны с авторитарными правительствами гораздо лучше справляются с пандемией COVID-19, чем США", - добавил министр. "Мол, у каждого государства есть своя свобода действий, они решают, делать прививки или не делать", - указал он. "Но, по словам Байдена, Китай и Россия намного лучше других стран справились с этим вызовом", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20250311/politika-2004211405.html

https://ria.ru/20250311/ssha-2004212668.html

россия

женева (город)

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в мире, россия, женева (город), сша, джо байден, сергей лавров, владимир путин