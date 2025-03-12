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На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,3

На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,3 - РИА Новости, 12.03.2025

На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на глубине 10 километров под Армавиром на Кубани, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 12.03.2025

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2025-03-12T10:03:00+03:00

армавир

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

происшествия

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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на глубине 10 километров под Армавиром на Кубани, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано 11 марта в 20.57 по времени UTC (23.57 мск) в 38 километрах к северо-западу от Армавира. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20250311/dagestan-2004286677.html

армавир

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2025

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армавир, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), происшествия