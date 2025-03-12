https://ria.ru/20250312/krasnojarsk-2004509008.html
В Красноярске обсудят развитие службы ранней помощи
В Красноярске обсудят развитие службы ранней помощи - РИА Новости, 12.03.2025
В Красноярске обсудят развитие службы ранней помощи
Более 500 участников соберутся в Красноярске, чтобы обсудить вопросы развития службы ранней помощи во время работы межрегиональной конференции "Эмоциональное... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:11:00+03:00
2025-03-12T13:11:00+03:00
2025-03-12T13:11:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 12 мар - РИА Новости. Более 500 участников соберутся в Красноярске, чтобы обсудить вопросы развития службы ранней помощи во время работы межрегиональной конференции "Эмоциональное благополучие ребенка и семьи: развитие системы ранней помощи в Красноярском крае", сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона. По ее данным, ранняя помощь – это социальные и психолого-педагогические услуги, направленные на своевременное выявление нарушений развития и снижение степени тяжести инвалидности детей от рождения до трех лет. Чем раньше специалистам удается распознать проблему и начать её корректировать, тем больше шансов улучшить дальнейшее качество жизни, вплоть до снятия группы инвалидности. "Красноярск готовится стать дискуссионной площадкой для специалистов службы ранней помощи. 20 и 21 марта в столице края пройдет межрегиональная конференция "Эмоциональное благополучие ребенка и семьи: развитие системы ранней помощи в Красноярском крае". Ожидается, что участниками станут более 500 экспертов и гостей", - говорится в сообщении. По словам главы краевого минсоца Ирины Пастуховой, региону есть чем поделиться с коллегами из других субъектов. "Опыт Красноярского края постоянно презентуется на региональных и общероссийских конференциях по ранней помощи как один из лучших в стране. Службы ранней помощи действуют на базе центров социального обслуживания в 40 городах и районах. Ежегодно услуги педиатров, логопедов, эрготерапевтов и многих других специалистов в рамках нацпроекта "Семья" получают около 1000 малышей и их родителей", - сказала она. Принять участие в конференции могут эксперты и специалисты разной ведомственной принадлежности, представители науки, некоммерческие организации, родительское сообщество. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://krasnoyarsk-center-of-med.timepad.ru/event/3193216/. По этой же ссылке будет доступна информация для входа участников конференции в дистанционном формате.
https://ria.ru/20240912/krasnoyarsk-1972213360.html
https://ria.ru/20241024/krasnoyarsk-1979768892.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, красноярский край
Красноярск, Красноярский край
В Красноярске обсудят развитие службы ранней помощи
В Красноярске пройдет конференция по развитию службы ранней помощи
КРАСНОЯРСК, 12 мар - РИА Новости. Более 500 участников соберутся в Красноярске, чтобы обсудить вопросы развития службы ранней помощи во время работы межрегиональной конференции "Эмоциональное благополучие ребенка и семьи: развитие системы ранней помощи в Красноярском крае", сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона.
По ее данным, ранняя помощь – это социальные и психолого-педагогические услуги, направленные на своевременное выявление нарушений развития и снижение степени тяжести инвалидности детей от рождения до трех лет. Чем раньше специалистам удается распознать проблему и начать её корректировать, тем больше шансов улучшить дальнейшее качество жизни, вплоть до снятия группы инвалидности.
"Красноярск готовится стать дискуссионной площадкой для специалистов службы ранней помощи. 20 и 21 марта в столице края пройдет межрегиональная конференция "Эмоциональное благополучие ребенка и семьи: развитие системы ранней помощи в Красноярском крае". Ожидается, что участниками станут более 500 экспертов и гостей", - говорится в сообщении.
По словам главы краевого минсоца Ирины Пастуховой, региону есть чем поделиться с коллегами из других субъектов.
"Опыт Красноярского края постоянно презентуется на региональных и общероссийских конференциях по ранней помощи как один из лучших в стране. Службы ранней помощи действуют на базе центров социального обслуживания в 40 городах и районах. Ежегодно услуги педиатров, логопедов, эрготерапевтов и многих других специалистов в рамках нацпроекта "Семья" получают около 1000 малышей и их родителей", - сказала она.
Принять участие в конференции могут эксперты и специалисты разной ведомственной принадлежности, представители науки, некоммерческие организации, родительское сообщество. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://krasnoyarsk-center-of-med.timepad.ru/event/3193216/. По этой же ссылке будет доступна информация для входа участников конференции в дистанционном формате.