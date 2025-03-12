https://ria.ru/20250312/kitaj-2004477207.html
МИД Китая отреагировал на решение США ввести новые пошлины на алюминий
МИД Китая отреагировал на решение США ввести новые пошлины на алюминий - РИА Новости, 12.03.2025
МИД Китая отреагировал на решение США ввести новые пошлины на алюминий
Китай примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов на фоне введения Вашингтоном двадцатипятипроцентных пошлин на ввозимые в США сталь и... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T11:06:00+03:00
2025-03-12T11:06:00+03:00
2025-03-12T11:06:00+03:00
экономика
цены на нефть
сша
китай
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мао нин
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ПЕКИН, 12 мар - РИА Новости. Китай примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов на фоне введения Вашингтоном двадцатипятипроцентных пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. "Китай всегда считал, что протекционизм ведет в никуда, а в торговых и тарифных войнах не может быть победителей, это также является общим консенсусом международного сообщества", - заявила Мао Нин. Она отметила, что "действия США серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации, наносят серьезный ущерб основанной на правилах системе многосторонней торговли и не способствуют решению проблем". "Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов", - подчеркнула официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Соединенные Штаты также намеревались отдельно повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Однако ранее в среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается.
https://ria.ru/20250202/kitay-1996859983.html
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экономика, цены на нефть, сша, китай, вашингтон (штат), мао нин, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, Цены на нефть, США, Китай, Вашингтон (штат), Мао Нин, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
МИД Китая отреагировал на решение США ввести новые пошлины на алюминий
МИД Китая: Пекин примет меры для защиты своих прав и интересов из-за пошлин США
ПЕКИН, 12 мар - РИА Новости. Китай примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов на фоне введения Вашингтоном двадцатипятипроцентных пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.
"Китай всегда считал, что протекционизм ведет в никуда, а в торговых и тарифных войнах не может быть победителей, это также является общим консенсусом международного сообщества", - заявила Мао Нин.
Она отметила, что "действия США серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации, наносят серьезный ущерб основанной на правилах системе многосторонней торговли и не способствуют решению проблем".
"Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов", - подчеркнула официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Соединенные Штаты также намеревались отдельно повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Однако ранее в среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается.