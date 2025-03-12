Рейтинг@Mail.ru
В России начались продажи южнокорейских KGM - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 12.03.2025 (обновлено: 17:51 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/kgm-2004566054.html
В России начались продажи южнокорейских KGM
В России начались продажи южнокорейских KGM - РИА Новости, 12.03.2025
В России начались продажи южнокорейских KGM
В России начались продажи автомобилей южнокорейской марки KGM, которая раньше называлась SsangYong, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор машин АО "РЭКС... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:32:00+03:00
2025-03-12T17:51:00+03:00
экономика
авто
санкт-петербург
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004529195_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_be09c46c4064c810fcea7202c32ee875.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В России начались продажи автомобилей южнокорейской марки KGM, которая раньше называлась SsangYong, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор машин АО "РЭКС Моторс"."Продажи стартуют сегодня. На российском рынке представлен модельный ряд из четырех моделей: кроссоверы KGM Tivoli, Korando и Torres, а также рамный внедорожник Rexton. &lt;…&gt; На момент старта продаж дилерская сеть насчитывает 23 партнера в разных крупных городах России", — говорится в релизе.В компании уточнили, что дешевле всего покупателям обойдется модель Tivoli — от 3,59 миллиона рублей. Самой дорогой будет Rexton — от 6,79 миллиона. Цены на Korando стартуют с четырех миллионов, а на Torres — с 4,8 миллиона.Продавать машины будут дилерские центры в 18 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Сургуте и Новосибирске.Автопроизводитель возвращается в Россию спустя десять лет — официальных поставок SsangYong не было с 2015 года. В 2023-м бренд переименовали в KGM — по названию нового владельца, компании KG Mobility.В январе продажи новых легковых автомобилей в России выросли до 89 тысяч единиц — более чем на десять процентов по сравнению с январем 2024-го. Лидером рынка остается отечественная Lada — более 30 процентов продаж. Из иностранных брендов лучшим оказался китайский Haval, а всего в первую десятку вошли еще семь китайских брендов (Chery, Geely, Changan, Omoda, Jetour, Jaecoo и Tank) и один белорусский — Belgee.
https://ria.ru/20250226/kompanii-2001518313.html
https://ria.ru/20250312/avtomobili-2004115156.html
санкт-петербург
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004529195_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_45e280c753d766c2595c8c153636bb75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, санкт-петербург, москва, россия
Экономика, Авто, Санкт-Петербург, Москва, Россия
В России начались продажи южнокорейских KGM

Южнокорейский производитель KGM снова начал продавать свои машины в России

© Getty Images / Sjoerd van der WalВнедорожник KGM Korando
Внедорожник KGM Korando - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / Sjoerd van der Wal
Внедорожник KGM Korando. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В России начались продажи автомобилей южнокорейской марки KGM, которая раньше называлась SsangYong, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор машин АО "РЭКС Моторс".
"Продажи стартуют сегодня. На российском рынке представлен модельный ряд из четырех моделей: кроссоверы KGM Tivoli, Korando и Torres, а также рамный внедорожник Rexton. <…> На момент старта продаж дилерская сеть насчитывает 23 партнера в разных крупных городах России", — говорится в релизе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Возврат западных компаний опасен для России
26 февраля, 08:00
В компании уточнили, что дешевле всего покупателям обойдется модель Tivoli — от 3,59 миллиона рублей. Самой дорогой будет Rexton — от 6,79 миллиона. Цены на Korando стартуют с четырех миллионов, а на Torres — с 4,8 миллиона.
Продавать машины будут дилерские центры в 18 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Сургуте и Новосибирске.
Автопроизводитель возвращается в Россию спустя десять лет — официальных поставок SsangYong не было с 2015 года. В 2023-м бренд переименовали в KGM — по названию нового владельца, компании KG Mobility.
В январе продажи новых легковых автомобилей в России выросли до 89 тысяч единиц — более чем на десять процентов по сравнению с январем 2024-го. Лидером рынка остается отечественная Lada — более 30 процентов продаж. Из иностранных брендов лучшим оказался китайский Haval, а всего в первую десятку вошли еще семь китайских брендов (Chery, Geely, Changan, Omoda, Jetour, Jaecoo и Tank) и один белорусский — Belgee.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Почему в России перестали покупать автомобили
Вчера, 12:52
 
ЭкономикаАвтоСанкт-ПетербургМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала