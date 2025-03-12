https://ria.ru/20250312/kgm-2004566054.html

В России начались продажи южнокорейских KGM

В России начались продажи южнокорейских KGM - РИА Новости, 12.03.2025

В России начались продажи южнокорейских KGM

В России начались продажи автомобилей южнокорейской марки KGM, которая раньше называлась SsangYong, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор машин АО "РЭКС... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:32:00+03:00

2025-03-12T16:32:00+03:00

2025-03-12T17:51:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В России начались продажи автомобилей южнокорейской марки KGM, которая раньше называлась SsangYong, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор машин АО "РЭКС Моторс"."Продажи стартуют сегодня. На российском рынке представлен модельный ряд из четырех моделей: кроссоверы KGM Tivoli, Korando и Torres, а также рамный внедорожник Rexton. <…> На момент старта продаж дилерская сеть насчитывает 23 партнера в разных крупных городах России", — говорится в релизе.В компании уточнили, что дешевле всего покупателям обойдется модель Tivoli — от 3,59 миллиона рублей. Самой дорогой будет Rexton — от 6,79 миллиона. Цены на Korando стартуют с четырех миллионов, а на Torres — с 4,8 миллиона.Продавать машины будут дилерские центры в 18 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Сургуте и Новосибирске.Автопроизводитель возвращается в Россию спустя десять лет — официальных поставок SsangYong не было с 2015 года. В 2023-м бренд переименовали в KGM — по названию нового владельца, компании KG Mobility.В январе продажи новых легковых автомобилей в России выросли до 89 тысяч единиц — более чем на десять процентов по сравнению с январем 2024-го. Лидером рынка остается отечественная Lada — более 30 процентов продаж. Из иностранных брендов лучшим оказался китайский Haval, а всего в первую десятку вошли еще семь китайских брендов (Chery, Geely, Changan, Omoda, Jetour, Jaecoo и Tank) и один белорусский — Belgee.

https://ria.ru/20250226/kompanii-2001518313.html

https://ria.ru/20250312/avtomobili-2004115156.html

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Ольга Тузова

экономика, авто, санкт-петербург, москва, россия