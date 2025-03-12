https://ria.ru/20250312/kevorkova-2004586017.html

Кеворкову* приговорили к штрафу и освободили в зале суда

Кеворкову* приговорили к штрафу и освободили в зале суда - РИА Новости, 12.03.2025

Кеворкову* приговорили к штрафу и освободили в зале суда

Второй западный окружной военный суд приговорил к штрафу в 600 тысяч рублей журналистку Надежду Кеворкову* по делу об оправдании терроризма, её освободили... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:48:00+03:00

2025-03-12T17:48:00+03:00

2025-03-12T17:52:00+03:00

надежда кеворкова

происшествия

орхан джемаль

оон

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001304754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fe8ee306d1f896e60d362696a2d3422.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к штрафу в 600 тысяч рублей журналистку Надежду Кеворкову* по делу об оправдании терроризма, её освободили из-под стражи в зале суда, сообщили РИА Новости в суде."Кеворковой* окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей, её освободили из-под стражи в зале суда", - рассказал собеседник агентства.Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил приговорить Кеворкову* к шести годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей и запретом пять лет администрировать страницы в интернете.Защита же настаивала на оправдании обвиняемой по одному эпизоду, и назначении наказания, не связанного с лишением свободы, по другому.Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в посте в Telegram-канале. В день ареста в мае 2024 года Кеворкова* заявила, что вину не признает. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250228/terrorizm-2002242573.html

https://ria.ru/20250305/sud-2003105555.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

надежда кеворкова, происшествия, орхан джемаль, оон, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)