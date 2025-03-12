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Кеворкову* приговорили к штрафу и освободили в зале суда - РИА Новости, 12.03.2025
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17:48 12.03.2025 (обновлено: 17:52 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/kevorkova-2004586017.html
Кеворкову* приговорили к штрафу и освободили в зале суда
Кеворкову* приговорили к штрафу и освободили в зале суда - РИА Новости, 12.03.2025
Кеворкову* приговорили к штрафу и освободили в зале суда
Второй западный окружной военный суд приговорил к штрафу в 600 тысяч рублей журналистку Надежду Кеворкову* по делу об оправдании терроризма, её освободили... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:48:00+03:00
2025-03-12T17:52:00+03:00
надежда кеворкова
происшествия
орхан джемаль
оон
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к штрафу в 600 тысяч рублей журналистку Надежду Кеворкову* по делу об оправдании терроризма, её освободили из-под стражи в зале суда, сообщили РИА Новости в суде.&quot;Кеворковой* окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей, её освободили из-под стражи в зале суда&quot;, - рассказал собеседник агентства.Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил приговорить Кеворкову* к шести годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей и запретом пять лет администрировать страницы в интернете.Защита же настаивала на оправдании обвиняемой по одному эпизоду, и назначении наказания, не связанного с лишением свободы, по другому.Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в посте в Telegram-канале. В день ареста в мае 2024 года Кеворкова* заявила, что вину не признает. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250228/terrorizm-2002242573.html
https://ria.ru/20250305/sud-2003105555.html
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надежда кеворкова, происшествия, орхан джемаль, оон, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Надежда Кеворкова, Происшествия, Орхан Джемаль, ООН, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Кеворкову* приговорили к штрафу и освободили в зале суда

Суд приговорил Кеворкову к штрафу в 600 тысяч рублей и освободил из-под стражи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖурналистка Надежда Кеворкова*
Журналистка Надежда Кеворкова* - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Журналистка Надежда Кеворкова*. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к штрафу в 600 тысяч рублей журналистку Надежду Кеворкову* по делу об оправдании терроризма, её освободили из-под стражи в зале суда, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Кеворковой* окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей, её освободили из-под стражи в зале суда", - рассказал собеседник агентства.

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Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил приговорить Кеворкову* к шести годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей и запретом пять лет администрировать страницы в интернете.
Защита же настаивала на оправдании обвиняемой по одному эпизоду, и назначении наказания, не связанного с лишением свободы, по другому.
Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в посте в Telegram-канале. В день ареста в мае 2024 года Кеворкова* заявила, что вину не признает. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.
Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов
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Надежда КеворковаПроисшествияОрхан ДжемальООНФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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