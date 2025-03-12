Кеворкову* приговорили к штрафу и освободили в зале суда
Суд приговорил Кеворкову к штрафу в 600 тысяч рублей и освободил из-под стражи
Журналистка Надежда Кеворкова*. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к штрафу в 600 тысяч рублей журналистку Надежду Кеворкову* по делу об оправдании терроризма, её освободили из-под стражи в зале суда, сообщили РИА Новости в суде.
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"Кеворковой* окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей, её освободили из-под стражи в зале суда", - рассказал собеседник агентства.
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Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил приговорить Кеворкову* к шести годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей и запретом пять лет администрировать страницы в интернете.
Защита же настаивала на оправдании обвиняемой по одному эпизоду, и назначении наказания, не связанного с лишением свободы, по другому.
Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в посте в Telegram-канале. В день ареста в мае 2024 года Кеворкова* заявила, что вину не признает. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.
Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов