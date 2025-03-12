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Прокурор попросил приговорить Кеворкову* к шести годам колонии - РИА Новости, 12.03.2025
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15:06 12.03.2025 (обновлено: 16:11 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/kevorkova-2004543431.html
Прокурор попросил приговорить Кеворкову* к шести годам колонии
Прокурор попросил приговорить Кеворкову* к шести годам колонии - РИА Новости, 12.03.2025
Прокурор попросил приговорить Кеворкову* к шести годам колонии
Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 6 годам колонии журналистку Надежду Кеворкову* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости во 2-м... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:06:00+03:00
2025-03-12T16:11:00+03:00
происшествия
надежда кеворкова
оон
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
орхан джемаль
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 6 годам колонии журналистку Надежду Кеворкову* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде.&quot;Государственный обвинитель в прениях сторон попросил приговорить Кеворкову* к шести годам лишения свободы&quot;, - рассказал собеседник агентства.Также прокурор просит назначить подсудимой штраф в 500 тысяч рублей и наложить запрет пять лет администрировать страницы в интернете.Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в посте в Telegram-канале. В день ареста в мае 2024 года Кеворкова* заявила, что вину не признает. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250310/zaderzhanie-2004190111.html
https://ria.ru/20250305/sud-2003105555.html
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происшествия, надежда кеворкова, оон, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), орхан джемаль
Происшествия, Надежда Кеворкова, ООН, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Орхан Джемаль
Прокурор попросил приговорить Кеворкову* к шести годам колонии

Прокурор попросил для Кеворковой 6 лет колонии по делу об оправдании терроризма

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖурналистка Надежда Кеворкова*
Журналистка Надежда Кеворкова* - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Журналистка Надежда Кеворкова*. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 6 годам колонии журналистку Надежду Кеворкову* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде.
«

"Государственный обвинитель в прениях сторон попросил приговорить Кеворкову* к шести годам лишения свободы", - рассказал собеседник агентства.

Житель Гатчины о своем комментарии, оправдывающем терроризм - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Жителя Гатчины задержали за оправдание теракта в Москве
10 марта, 21:20
Также прокурор просит назначить подсудимой штраф в 500 тысяч рублей и наложить запрет пять лет администрировать страницы в интернете.
Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в посте в Telegram-канале. В день ареста в мае 2024 года Кеворкова* заявила, что вину не признает. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.
Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов
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5 марта, 05:55
 
ПроисшествияНадежда КеворковаООНФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Орхан Джемаль
 
 
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