https://ria.ru/20250312/kevorkova-2004543431.html

Прокурор попросил приговорить Кеворкову* к шести годам колонии

Прокурор попросил приговорить Кеворкову* к шести годам колонии - РИА Новости, 12.03.2025

Прокурор попросил приговорить Кеворкову* к шести годам колонии

Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 6 годам колонии журналистку Надежду Кеворкову* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости во 2-м... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T15:06:00+03:00

2025-03-12T15:06:00+03:00

2025-03-12T16:11:00+03:00

происшествия

надежда кеворкова

оон

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

орхан джемаль

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 6 годам колонии журналистку Надежду Кеворкову* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде."Государственный обвинитель в прениях сторон попросил приговорить Кеворкову* к шести годам лишения свободы", - рассказал собеседник агентства.Также прокурор просит назначить подсудимой штраф в 500 тысяч рублей и наложить запрет пять лет администрировать страницы в интернете.Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в посте в Telegram-канале. В день ареста в мае 2024 года Кеворкова* заявила, что вину не признает. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250310/zaderzhanie-2004190111.html

https://ria.ru/20250305/sud-2003105555.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, надежда кеворкова, оон, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), орхан джемаль