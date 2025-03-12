Прокурор попросил приговорить Кеворкову* к шести годам колонии
Прокурор попросил для Кеворковой 6 лет колонии по делу об оправдании терроризма
Журналистка Надежда Кеворкова*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 6 годам колонии журналистку Надежду Кеворкову* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде.
«
"Государственный обвинитель в прениях сторон попросил приговорить Кеворкову* к шести годам лишения свободы", - рассказал собеседник агентства.
Жителя Гатчины задержали за оправдание теракта в Москве
10 марта, 21:20
Также прокурор просит назначить подсудимой штраф в 500 тысяч рублей и наложить запрет пять лет администрировать страницы в интернете.
Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в посте в Telegram-канале. В день ареста в мае 2024 года Кеворкова* заявила, что вину не признает. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.
Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов