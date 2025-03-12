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СМИ: Кеннеди-младший поручил исключить искусственные красители из еды - РИА Новости, 12.03.2025
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01:16 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/kennedi-2004434663.html
СМИ: Кеннеди-младший поручил исключить искусственные красители из еды
СМИ: Кеннеди-младший поручил исключить искусственные красители из еды - РИА Новости, 12.03.2025
СМИ: Кеннеди-младший поручил исключить искусственные красители из еды
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший поручил лидерам пищевой промышленности исключить искусственные красители из продуктов... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T01:16:00+03:00
2025-03-12T01:16:00+03:00
в мире
австралия
сша
нидерланды
роберт кеннеди
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший поручил лидерам пищевой промышленности исключить искусственные красители из продуктов питания до конца срока его полномочий на посту, сообщает телеканал ABC со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ. В феврале политик выразил мнение, что граждане США имеют самый высокий уровень заболеваемости среди всех жителей мира. "Кеннеди-младший во время закрытого совещания в понедельник заявил лидерам пищевой промышленности, что он хочет, чтобы они исключили искусственные красители из своей продукции к концу его пребывания в должности", - говорится в сообщении. Телеканал напоминает, что Кеннеди-младший долгое время выступал за исключение искусственных красителей из продуктов питания в США. Кеннеди-младший пообещал сфокусировать внимание агентств, которые он будет курировать, на пропаганде здорового образа жизни. В рамках масштабной кампании под названием "Сделаем Америку снова здоровой" он намерен пересмотреть диетические рекомендации, обратить внимание на продукты с высокой степенью переработки и изучить первопричины хронических заболеваний. В отчёте некоммерческой организации Commonwealth Fund за 2024 год сообщается, что система здравоохранения США оказалась на последнем месте среди десяти развитых стран, несмотря на то, что расходы на здравоохранение в этой стране являются самыми высокими — около 18% от ВВП. В ходе исследования оценивались различные параметры, включая доступность медицинской помощи, качество обслуживания, эффективность административных процессов, справедливость распределения ресурсов и результаты лечения. Лидерами рейтинга стали Австралия, Нидерланды и Великобритания.
https://ria.ru/20250214/ministr-1999258860.html
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в мире, австралия, сша, нидерланды, роберт кеннеди
В мире, Австралия, США, Нидерланды, Роберт Кеннеди
СМИ: Кеннеди-младший поручил исключить искусственные красители из еды

ABC: Кеннеди-младший поручил исключить искусственные красители из еды

© AP Photo / Darryl WebbРоберт Кеннеди — младший
Роберт Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Darryl Webb
Роберт Кеннеди — младший. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший поручил лидерам пищевой промышленности исключить искусственные красители из продуктов питания до конца срока его полномочий на посту, сообщает телеканал ABC со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ.
В феврале политик выразил мнение, что граждане США имеют самый высокий уровень заболеваемости среди всех жителей мира.
Роберт Кеннеди-младший выступает после приведения к присяге в качестве министра здравоохранения и социальных служб США в Овальном кабинете Белого дома. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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"Кеннеди-младший во время закрытого совещания в понедельник заявил лидерам пищевой промышленности, что он хочет, чтобы они исключили искусственные красители из своей продукции к концу его пребывания в должности", - говорится в сообщении.
Телеканал напоминает, что Кеннеди-младший долгое время выступал за исключение искусственных красителей из продуктов питания в США.
Кеннеди-младший пообещал сфокусировать внимание агентств, которые он будет курировать, на пропаганде здорового образа жизни. В рамках масштабной кампании под названием "Сделаем Америку снова здоровой" он намерен пересмотреть диетические рекомендации, обратить внимание на продукты с высокой степенью переработки и изучить первопричины хронических заболеваний.
В отчёте некоммерческой организации Commonwealth Fund за 2024 год сообщается, что система здравоохранения США оказалась на последнем месте среди десяти развитых стран, несмотря на то, что расходы на здравоохранение в этой стране являются самыми высокими — около 18% от ВВП. В ходе исследования оценивались различные параметры, включая доступность медицинской помощи, качество обслуживания, эффективность административных процессов, справедливость распределения ресурсов и результаты лечения. Лидерами рейтинга стали Австралия, Нидерланды и Великобритания.
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