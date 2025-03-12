СМИ: Кеннеди-младший поручил исключить искусственные красители из еды
ABC: Кеннеди-младший поручил исключить искусственные красители из еды
© AP Photo / Darryl WebbРоберт Кеннеди — младший
© AP Photo / Darryl Webb
Роберт Кеннеди — младший. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший поручил лидерам пищевой промышленности исключить искусственные красители из продуктов питания до конца срока его полномочий на посту, сообщает телеканал ABC со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ.
В феврале политик выразил мнение, что граждане США имеют самый высокий уровень заболеваемости среди всех жителей мира.
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"Кеннеди-младший во время закрытого совещания в понедельник заявил лидерам пищевой промышленности, что он хочет, чтобы они исключили искусственные красители из своей продукции к концу его пребывания в должности", - говорится в сообщении.
Телеканал напоминает, что Кеннеди-младший долгое время выступал за исключение искусственных красителей из продуктов питания в США.
Кеннеди-младший пообещал сфокусировать внимание агентств, которые он будет курировать, на пропаганде здорового образа жизни. В рамках масштабной кампании под названием "Сделаем Америку снова здоровой" он намерен пересмотреть диетические рекомендации, обратить внимание на продукты с высокой степенью переработки и изучить первопричины хронических заболеваний.
В отчёте некоммерческой организации Commonwealth Fund за 2024 год сообщается, что система здравоохранения США оказалась на последнем месте среди десяти развитых стран, несмотря на то, что расходы на здравоохранение в этой стране являются самыми высокими — около 18% от ВВП. В ходе исследования оценивались различные параметры, включая доступность медицинской помощи, качество обслуживания, эффективность административных процессов, справедливость распределения ресурсов и результаты лечения. Лидерами рейтинга стали Австралия, Нидерланды и Великобритания.
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