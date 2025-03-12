https://ria.ru/20250312/kalmar-2004582836.html

Настоящая "Игра в кальмара". Кто учинил кровавый кошмар на китайском судне

Настоящая "Игра в кальмара". Кто учинил кровавый кошмар на китайском судне - РИА Новости, 12.03.2025

Настоящая "Игра в кальмара". Кто учинил кровавый кошмар на китайском судне

Эта леденящая душу история произошла в 2010 году, когда китайский траулер "Лу Ронг" в порту встречали не только родственники моряков, но и огромное количество... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:44:00+03:00

2025-03-12T18:44:00+03:00

2025-03-12T18:44:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Эта леденящая душу история произошла в 2010 году, когда китайский траулер "Лу Ронг" в порту встречали не только родственники моряков, но и огромное количество полицейских. Членов экипажа выводили с корабля по одному, надев наручники.Потом на борт поднялись эксперты в защитных костюмах и начали опрыскивать поверхности люминолом — химическим составом, который при контакте с кровью начинает светиться голубым флуоресцентным светом. Эксперты пришли в ужас — следы крови были повсюду.Даже несмотря на то, что большая часть произошедшего уже стала достоянием общественности, многие подробности продолжают скрывать...Первые странностиВ декабре 2010 года китайский траулер "Лу Ронг" Ю 2682 отправился на двухлетний промысел кальмаров у берегов Чили и Перу. Это было надёжное и безопасное судно, которое имело уже несколько удачных командировок.Рыболовная компания планировало отправить его в очередное путешествие на два года. Срок большой, и команду сразу не смогли набрать, ведь никто не желал так надолго отправляться. Тогда компания предложила огромную зарплату, которую до этого никто за такую работу не получал.Благодаря деньгам быстро набрали команду из 35 человек, включая корабельного кока по имени Ян. Уже всё готово было к отплытию, но вдруг Ян стал очень странно себя вести.Он выбегает из каюты с воплями: "Убийство! Убийство!" Перепуганные моряки начинают обыскивать судно и ничего не находят.Кок не успокаивается, капитан Ли уводит его к себе в каюту и там что-то долго объясняет. После этого Ян наконец успокоился. Капитан объяснил экипажу, что повар сорвался, потому как недавно потерял мать.Все успокаиваются и расходятся по своим местам.Ночью повар сбегает с корабля, прыгнув в море. Но его подобрали рыбаки с другого судна. Капитан Ли отправляет психически нестабильного повара домой.После этих странных событий один из членов экипажа отправился на берег по своим делам и решил не возвращаться.В итоге на корабле осталось 33 члена экипажа. 27 декабря 2010 года траулер покинул порт и отправился в своё последнее, как оказалось, путешествие.Кальмары шипели и испускали смрадТруд рыбака монотонный, тяжёлый, изнуряющий. Он состоит из ловли, разделки и заморозки кальмаров. Ночью — работа. Потом небольшой перерыв на сон - и вновь работа.После ловли палуба завалена шипящими и издающими смрад выловленными кальмарами. Их еще нужно почистить, разделать, упаковать в лотки и заморозить. Если не выполнена норма, то штрафы. В итоге денег получается заработать намного меньше обещанного.Два члена экипажа тяжело заболели, и вместо поддержки управляющая компания выписала им большие штрафы.Напряжение на судне нарастало с каждым днем и в конечном итоге выливается в мятеж.Попытался спасти капитана, но получил нож в спину16 июня 2011 года судно заходит на дозаправку в перуанский порт, рыбаки решают действовать. В первую очередь уничтожен пункт связи.Затем моряки, вооружившись ножами и палками, отправились к капитану: его избивают, привязывают к стулу и под угрозой смерти требуют направить судно в Китай.Капитан соглашается отдать приказ о возвращении, но остальные офицеры замечают, что происходит что-то неладное. Один из них пытается помочь капитану, но получает удар ножом в спину. Так на судне начался настоящий кошмар.Судно берет курс на Китай, а там тем временем замечают, что связь с ним исчезла. Начинаются поиски.В среде мятежников начинаются конфликты. Каждый подозревает другого в заговоре, и убийства следуют одно за другим, чтобы их скрыть, тела выбрасывают за борт. Происходящее на борту все сильнее напоминает фильм ужасов, вот только здесь всё взаправду, и настоящая кровь льется рекой.Смертельная играПредводитель мятежников окончательно сходит с ума и вносит в происходящий кошмар элемент пиратской игры.Выбранной жертве предлагают ужасный выбор: умереть от ножа или отправиться на корм акулам. Кровавая резня продолжается день за днем, и мятежники начинают понимать, что теперь им путь домой закрыт. Поэтому решаются на побег в Японию.Тем временем чудом выживший второй помощник капитана портит двигатель и делает пробоину в судне. Оно начинает медленно тонуть. Остатки команды посылают сигнал бедствия, из 33 человек на судне осталось всего 11.Судно обнаруживают и буксируют в порт, где всех членов команды арестовывают.Расследование продолжалось два года. В результате все 11 выживших признали виновными в убийствах. Большую часть расстерляли, нескольких отправили в тюрьму.Компанию же, отправившую траулер на промысел, обязали выплатить компенсации семьям погибших.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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