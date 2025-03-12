Настоящая "Игра в кальмара". Кто учинил кровавый кошмар на китайском судне
© Getty Images / Rafi Ben-ShaharЛодка на берегу
© Getty Images / Rafi Ben-Shahar
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Эта леденящая душу история произошла в 2010 году, когда китайский траулер "Лу Ронг" в порту встречали не только родственники моряков, но и огромное количество полицейских. Членов экипажа выводили с корабля по одному, надев наручники.
Потом на борт поднялись эксперты в защитных костюмах и начали опрыскивать поверхности люминолом — химическим составом, который при контакте с кровью начинает светиться голубым флуоресцентным светом. Эксперты пришли в ужас — следы крови были повсюду.
© Getty Images / SOPA ImagesПоиск следов крови с помощью люминола
© Getty Images / SOPA Images
Поиск следов крови с помощью люминола
Даже несмотря на то, что большая часть произошедшего уже стала достоянием общественности, многие подробности продолжают скрывать...
Первые странности
В декабре 2010 года китайский траулер "Лу Ронг" Ю 2682 отправился на двухлетний промысел кальмаров у берегов Чили и Перу. Это было надёжное и безопасное судно, которое имело уже несколько удачных командировок.
Рыболовная компания планировало отправить его в очередное путешествие на два года. Срок большой, и команду сразу не смогли набрать, ведь никто не желал так надолго отправляться. Тогда компания предложила огромную зарплату, которую до этого никто за такую работу не получал.
© Getty Images / Nicole Querol Fuentes / 500pxТраулеры у берегов Чили
© Getty Images / Nicole Querol Fuentes / 500px
Траулеры у берегов Чили
Благодаря деньгам быстро набрали команду из 35 человек, включая корабельного кока по имени Ян. Уже всё готово было к отплытию, но вдруг Ян стал очень странно себя вести.
Он выбегает из каюты с воплями: "Убийство! Убийство!" Перепуганные моряки начинают обыскивать судно и ничего не находят.
Кок не успокаивается, капитан Ли уводит его к себе в каюту и там что-то долго объясняет. После этого Ян наконец успокоился. Капитан объяснил экипажу, что повар сорвался, потому как недавно потерял мать.
Все успокаиваются и расходятся по своим местам.
Ночью повар сбегает с корабля, прыгнув в море. Но его подобрали рыбаки с другого судна. Капитан Ли отправляет психически нестабильного повара домой.
© Getty Images / undefined undefinedСушеные кальмары на рынке
© Getty Images / undefined undefined
Сушеные кальмары на рынке
После этих странных событий один из членов экипажа отправился на берег по своим делам и решил не возвращаться.
В итоге на корабле осталось 33 члена экипажа. 27 декабря 2010 года траулер покинул порт и отправился в своё последнее, как оказалось, путешествие.
Кальмары шипели и испускали смрад
Труд рыбака монотонный, тяжёлый, изнуряющий. Он состоит из ловли, разделки и заморозки кальмаров. Ночью — работа. Потом небольшой перерыв на сон - и вновь работа.
После ловли палуба завалена шипящими и издающими смрад выловленными кальмарами. Их еще нужно почистить, разделать, упаковать в лотки и заморозить. Если не выполнена норма, то штрафы. В итоге денег получается заработать намного меньше обещанного.
© Getty Images / piola666Улов траулера
© Getty Images / piola666
Улов траулера
Два члена экипажа тяжело заболели, и вместо поддержки управляющая компания выписала им большие штрафы.
Напряжение на судне нарастало с каждым днем и в конечном итоге выливается в мятеж.
Попытался спасти капитана, но получил нож в спину
16 июня 2011 года судно заходит на дозаправку в перуанский порт, рыбаки решают действовать. В первую очередь уничтожен пункт связи.
Затем моряки, вооружившись ножами и палками, отправились к капитану: его избивают, привязывают к стулу и под угрозой смерти требуют направить судно в Китай.
© Getty Images / Reinhard DirscherlКальмар
© Getty Images / Reinhard Dirscherl
Кальмар
Капитан соглашается отдать приказ о возвращении, но остальные офицеры замечают, что происходит что-то неладное. Один из них пытается помочь капитану, но получает удар ножом в спину. Так на судне начался настоящий кошмар.
Судно берет курс на Китай, а там тем временем замечают, что связь с ним исчезла. Начинаются поиски.
В среде мятежников начинаются конфликты. Каждый подозревает другого в заговоре, и убийства следуют одно за другим, чтобы их скрыть, тела выбрасывают за борт. Происходящее на борту все сильнее напоминает фильм ужасов, вот только здесь всё взаправду, и настоящая кровь льется рекой.
Смертельная игра
Предводитель мятежников окончательно сходит с ума и вносит в происходящий кошмар элемент пиратской игры.
Выбранной жертве предлагают ужасный выбор: умереть от ножа или отправиться на корм акулам. Кровавая резня продолжается день за днем, и мятежники начинают понимать, что теперь им путь домой закрыт. Поэтому решаются на побег в Японию.
© AP Photo / Hiro KomaeПолиция Токио
© AP Photo / Hiro Komae
Полиция Токио
Тем временем чудом выживший второй помощник капитана портит двигатель и делает пробоину в судне. Оно начинает медленно тонуть. Остатки команды посылают сигнал бедствия, из 33 человек на судне осталось всего 11.
Судно обнаруживают и буксируют в порт, где всех членов команды арестовывают.
Расследование продолжалось два года. В результате все 11 выживших признали виновными в убийствах. Большую часть расстерляли, нескольких отправили в тюрьму.
Компанию же, отправившую траулер на промысел, обязали выплатить компенсации семьям погибших.