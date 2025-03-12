https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004579457.html

В Гренландии рассказали об ожиданиях от прошедших парламентских выборов

В Гренландии рассказали об ожиданиях от прошедших парламентских выборов - РИА Новости, 12.03.2025

В Гренландии рассказали об ожиданиях от прошедших парламентских выборов

Жители столицы Гренландии Нуука считают, что результаты парламентских выборов, состоявшихся во вторник, приведут к независимости острова от Дании "шаг за шагом" РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:24:00+03:00

2025-03-12T17:24:00+03:00

2025-03-12T17:24:00+03:00

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парламентские выборы в гренландии

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НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 12 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Жители столицы Гренландии Нуука считают, что результаты парламентских выборов, состоявшихся во вторник, приведут к независимости острова от Дании "шаг за шагом" с "Демократической" партией, заявили РИА Новости пятеро из них. "Для меня эти результаты указывают на две вещи. Прежде всего, необходимость перемен, поскольку две оппозиционные партии ("Демократы" и "Налерак" - ред.) победили на выборах против двух партий ("Инуиты Атакатигиит" и "Сиумут" - ред.), которые правили в течение 15 лет. Затем неожиданная победа "демократической" партии показывает, что местные жители отдают предпочтение постепенной независимости в координации с Данией", - поделился 60-летний житель острова, который отказался назвать свое имя. Собеседник агентства считает, что партия "Налерака", несмотря на то, что заняла второе место с восемью депутатами из 31, останется в оппозиции, поскольку ее видение быстрой независимости противоречит видению "Демократов" и нынешней партии премьер-министра "Инуиты Атакатигиит", которые хотят постепенной независимости в тесной координации с Данией. "Поэтому я думаю, что будет коалиция между партией нынешнего премьер-министра и "Демократами", но со сменой премьер-министра с лидером "Демократической" партии Йенсом Нильсеном", - заключил местный житель. Фиона и Эрик, двое молодых датчан в возрасте около двадцати лет, которые проживают на острове всего семь месяцев но уже имеют право голоса, считают, что победа "Демократов" - это хорошо, потому что они хотят поэтапной независимости острова, без конфронтации с Данией. "Нет причин спешить", - заключил Эрик. Стелла, сорокалетняя жительница острова, работающая в единственном торговом центре города, также довольна результатами выборов и ожидает создания коалиции между "Демократами" и "Инуитами Атакатигиит". Она говорит, что опасается "радикальных" позиций партии "Налерак" в отношении независимости и желает "поэтапного" процесса. "Я голосовал за "Налерак", и я думаю, что моя партия останется в оппозиции, потому что отношения с "Демократами" и "Инуитами Атакатигиит" плохие. Но меня это устраивает, мы останемся в оппозиции. Я за быструю независимость", - поделился местный таксист Йенс Даль. Явка на выборах в парламент Гренландии , которые прошли во вторник, составила 70,9%. "Демократическая" партия получила 10 мест в парламенте, партия "Налерак" - восемь, партия "инуитов Атакатигиит" - семь, партия "Сиумут" - четыре и партия "Атассут" - два. Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии , равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004519308.html

https://ria.ru/20250312/yavka--2004516833.html

https://ria.ru/20250311/grenlandiya-2004428025.html

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в мире, дания, гренландия, сша, дональд трамп, парламентские выборы в гренландии