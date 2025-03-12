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Гренландская партия "Демократы" - РИА Новости, 12.03.2025
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13:49 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004519308.html
Гренландская партия "Демократы"
Гренландская партия "Демократы" - РИА Новости, 12.03.2025
Гренландская партия "Демократы"
Партия "Демократы" – социально-либеральная политическая партия Гренландии. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:49:00+03:00
2025-03-12T13:49:00+03:00
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Партия "Демократы" – социально-либеральная политическая партия Гренландии. Основана в 2002 году по инициативе члена парламента Гренландии Пера Бертельсена в знак протеста против политики его собственной партии "Симуит".Партия придерживается либеральных взглядов и состоит в оппозиции к партиям, традиционно занимающие лидирующие позиции в парламенте. С 2020 года председателем партии является Йенс-Фредерик Нильсен.Национальное собрание является высшим органом партии. Очередное национальное собрание проводится раз в два года в первой половине четных лет (впервые в 2018 году). Центральный совет является высшим органом партии в период между национальными собраниями и состоит из семи членов. Центральный совет представляет партию, руководит ее политической и организационной деятельностью. Центральный совет выбирает из числа своих членов исполнительный комитет во главе с председателем, который несет ответственность за текущую политическую и организационную деятельность партии. В 2002 году на выборах в парламент Гренландии "Демократы" получили 19,7% голосов избирателей и пять мандатов. На следующих выборах в 2005 году партия упрочила свое присутствие в парламенте, получив 22,6% голосов избирателей и семь мест. Однако на следующих парламентских выборах "Демократы" сократили свое представительство в законодательном органе страны: в 2009 году партия получила только 12,7% голосов избирателей, в 2013 году – 6,2%, в 2014 году – 11,8%.В 2018 году "Демократы" смогли упрочить свое положение в парламенте, набрав 19,5% голосов избирателей. В 2021 году результат партии снова упал – она получила только 9,1% голосов. Партия поддерживает укрепление международных связей страны и выполнение ее международных обязательств. Выступает за сокращение государственного сектора и более дешевые условия жизни, свободную конкуренцию и свободную рыночную экономику. Кроме того, партия призывает дать более широкие возможности частным компаниям в освоении природных ресурсов Гренландии, в частности в сфере рыболовства и сырьевой промышленности. Также двумя основными приоритетами программы партии являются повышение стандартов образования и улучшение жилищных условий.На референдуме 2008 года по расширению самоуправления Гренландии партия "Демократы" была единственной, которая проголосовала против большей автономии. Позже партия присоединилась к идее обретения независимости, но подчеркивала, что необходимо продолжать сотрудничество с Данией. В настоящее время программа партии декларирует однозначную независимость территории от Дании, а также от притязаний США на включение Гренландии в состав Соединенных Штатов, однако рассматривает эти страны кандидатами для заключения соглашения о сотрудничестве.На прошедших 11 марта 2025 года выборах в парламент Гренландии партия "Демократы" лидирует с 29,9% голосов избирателей после подсчета порядка 29 тысяч из 40,3 тысячи голосов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, гренландия
В мире, Гренландия

Гренландская партия "Демократы"

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
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Партия "Демократы" – социально-либеральная политическая партия Гренландии.
Основана в 2002 году по инициативе члена парламента Гренландии Пера Бертельсена в знак протеста против политики его собственной партии "Симуит".
Партия придерживается либеральных взглядов и состоит в оппозиции к партиям, традиционно занимающие лидирующие позиции в парламенте.
С 2020 года председателем партии является Йенс-Фредерик Нильсен.
Национальное собрание является высшим органом партии. Очередное национальное собрание проводится раз в два года в первой половине четных лет (впервые в 2018 году). Центральный совет является высшим органом партии в период между национальными собраниями и состоит из семи членов. Центральный совет представляет партию, руководит ее политической и организационной деятельностью. Центральный совет выбирает из числа своих членов исполнительный комитет во главе с председателем, который несет ответственность за текущую политическую и организационную деятельность партии.
В 2002 году на выборах в парламент Гренландии "Демократы" получили 19,7% голосов избирателей и пять мандатов. На следующих выборах в 2005 году партия упрочила свое присутствие в парламенте, получив 22,6% голосов избирателей и семь мест.
Однако на следующих парламентских выборах "Демократы" сократили свое представительство в законодательном органе страны: в 2009 году партия получила только 12,7% голосов избирателей, в 2013 году – 6,2%, в 2014 году – 11,8%.
В 2018 году "Демократы" смогли упрочить свое положение в парламенте, набрав 19,5% голосов избирателей. В 2021 году результат партии снова упал – она получила только 9,1% голосов.
Партия поддерживает укрепление международных связей страны и выполнение ее международных обязательств. Выступает за сокращение государственного сектора и более дешевые условия жизни, свободную конкуренцию и свободную рыночную экономику. Кроме того, партия призывает дать более широкие возможности частным компаниям в освоении природных ресурсов Гренландии, в частности в сфере рыболовства и сырьевой промышленности. Также двумя основными приоритетами программы партии являются повышение стандартов образования и улучшение жилищных условий.
На референдуме 2008 года по расширению самоуправления Гренландии партия "Демократы" была единственной, которая проголосовала против большей автономии. Позже партия присоединилась к идее обретения независимости, но подчеркивала, что необходимо продолжать сотрудничество с Данией. В настоящее время программа партии декларирует однозначную независимость территории от Дании, а также от притязаний США на включение Гренландии в состав Соединенных Штатов, однако рассматривает эти страны кандидатами для заключения соглашения о сотрудничестве.
На прошедших 11 марта 2025 года выборах в парламент Гренландии партия "Демократы" лидирует с 29,9% голосов избирателей после подсчета порядка 29 тысяч из 40,3 тысячи голосов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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