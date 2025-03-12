https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004450743.html

На выборах в Гренландии лидируют сторонники независимости

На выборах в Гренландии лидируют сторонники независимости - РИА Новости, 12.03.2025

На выборах в Гренландии лидируют сторонники независимости

Оппозиционная партия "Демократы", стремящаяся к независимости Гренландии, лидирует на парламентских выборах с 29,9% голосов после подсчета порядка 29 тысяч из... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T08:01:00+03:00

2025-03-12T08:01:00+03:00

2025-03-12T11:37:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Оппозиционная партия "Демократы", стремящаяся к независимости Гренландии, лидирует на парламентских выборах с 29,9% голосов после подсчета порядка 29 тысяч из 40,3 тысячи голосов, свидетельствуют официальные данные на сайте ЦИК острова.Центральная избирательная комиссия Гренландии сообщила, что после подсчета 28,6 тысячи голосов партия "Демократы" побеждает на выборах, набирая 29,9% голосов. По данным датской телерадиокомпании DR, "Демократы" известны своим стремлением к независимости острова.Партия нынешнего премьера Гренландии "Инуиты Атакатигиит" набирает 21,4% голосов. На последних парламентских выборах на острове в 2021 году эта партия получила 12 мест из 31, впоследствии сформировав правительственную коалицию с партией "Сиумит"."Симуит" получает 14,7% голосов, "Налерак" — 24,5%, а "Атассут" — 7,3%.Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость как от Дании, так и от Штатов.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250311/grenlandiya-2004428025.html

https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004438577.html

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гренландия, дональд трамп, дания, сша, в мире