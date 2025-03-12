https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004438577.html
Избирательный участок в столице Гренландии продлил работу
Избирательный участок в столице Гренландии продлил работу - РИА Новости, 12.03.2025
Избирательный участок в столице Гренландии продлил работу
Единственный избирательный участок продлевает свою работу в столице Гренландии Нууке из-за высокой явки, избиратели смогут голосовать до тех пор, пока будет... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T01:15:00+03:00
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НУУК (Гренландия), 12 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Единственный избирательный участок продлевает свою работу в столице Гренландии Нууке из-за высокой явки, избиратели смогут голосовать до тех пор, пока будет очередь, хотя официально можно было голосовать до 1.00 мск, сообщили РИА Новости представители мэрии. "Все избиратели, стоящие в очереди, смогут проголосовать, даже если уже прошло 20.00 (1.00 мск). Двери будут оставаться открытыми до тех пор, пока есть очередь", - заявили представители мэрии. К 1.00 мск в очереди у участка все еще стоят несколько сотен человек, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в Гренландии проходят парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к Штатам. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Согласно опросу, проведенному по заказу гренландской газеты Sermitsiaq в январе, 85% жителей не хотели бы выходить из состава Дании, чтобы стать американцами, однако то тот же опрос показывает, что 84% жителей острова хотят независимости от Дании. Официальные результаты выборов ожидаются утром в среду. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250311/nuuk-2004428960.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп
Избирательный участок в столице Гренландии продлил работу
Избирательный участок в столице Гренландии продлил работу из-за высокой явки
НУУК (Гренландия), 12 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Единственный избирательный участок продлевает свою работу в столице Гренландии Нууке из-за высокой явки, избиратели смогут голосовать до тех пор, пока будет очередь, хотя официально можно было голосовать до 1.00 мск, сообщили РИА Новости представители мэрии.
"Все избиратели, стоящие в очереди, смогут проголосовать, даже если уже прошло 20.00 (1.00 мск). Двери будут оставаться открытыми до тех пор, пока есть очередь", - заявили представители мэрии.
К 1.00 мск в очереди у участка все еще стоят несколько сотен человек, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в Гренландии
проходят парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании
. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа
о его желании присоединить остров к Штатам. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Согласно опросу, проведенному по заказу гренландской газеты Sermitsiaq в январе, 85% жителей не хотели бы выходить из состава Дании, чтобы стать американцами, однако то тот же опрос показывает, что 84% жителей острова хотят независимости от Дании.
Официальные результаты выборов ожидаются утром в среду.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.