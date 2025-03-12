https://ria.ru/20250312/gosduma-2004595636.html

В Госдуме предложили ввести нулевую ставку НДС для производителей БАС

В Госдуме предложили ввести нулевую ставку НДС для производителей БАС - РИА Новости, 12.03.2025

В Госдуме предложили ввести нулевую ставку НДС для производителей БАС

Нулевая ставка НДС поможет производителям беспилотных авиационных систем (БАС) развивать внутренний рынок, заявила первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:26:00+03:00

2025-03-12T18:26:00+03:00

2025-03-12T19:20:00+03:00

экономика

технологии

надежда школкина

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Нулевая ставка НДС поможет производителям беспилотных авиационных систем (БАС) развивать внутренний рынок, заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. "Принятие закона будет способствовать развитию внутреннего рынка БАС, в том числе за счет расширения их применения в различных отраслях экономики", — сообщила она. Как отметила депутат, БАС могут широко использоваться в различных сферах. Так, с их помощью можно мониторить и проводить аэрофотообследования территорий. Кроме того, их возможно применять при поиске людей или для контроля за соблюдением ПДД. Школкина считает несправедливым, что на суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее сейчас не распространяется нулевая ставка НДС.По ее словам, предлагается добавить в этот перечень аппараты, которые весят от 0,15 до 30 килограммов. При этом депутат отметила, что в него также необходимо включить двигатели, запасные части и комплектующие изделия для их производства, ремонта и модернизации."При условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса России", — пояснила Школкина.Законопроект направили в правительство.

https://ria.ru/20241128/bogatyrev-1986176603.html

https://ria.ru/20250131/bespilotniki-1996523608.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, надежда школкина, госдума рф