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В Госдуме предложили ввести нулевую ставку НДС для производителей БАС
В Госдуме предложили ввести нулевую ставку НДС для производителей БАС - РИА Новости, 12.03.2025
В Госдуме предложили ввести нулевую ставку НДС для производителей БАС
Нулевая ставка НДС поможет производителям беспилотных авиационных систем (БАС) развивать внутренний рынок, заявила первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:26:00+03:00
2025-03-12T18:26:00+03:00
2025-03-12T19:20:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Нулевая ставка НДС поможет производителям беспилотных авиационных систем (БАС) развивать внутренний рынок, заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. "Принятие закона будет способствовать развитию внутреннего рынка БАС, в том числе за счет расширения их применения в различных отраслях экономики", — сообщила она. Как отметила депутат, БАС могут широко использоваться в различных сферах. Так, с их помощью можно мониторить и проводить аэрофотообследования территорий. Кроме того, их возможно применять при поиске людей или для контроля за соблюдением ПДД. Школкина считает несправедливым, что на суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее сейчас не распространяется нулевая ставка НДС.По ее словам, предлагается добавить в этот перечень аппараты, которые весят от 0,15 до 30 килограммов. При этом депутат отметила, что в него также необходимо включить двигатели, запасные части и комплектующие изделия для их производства, ремонта и модернизации."При условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса России", — пояснила Школкина.Законопроект направили в правительство.
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экономика, технологии, надежда школкина, госдума рф
Экономика, Технологии, Надежда Школкина, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести нулевую ставку НДС для производителей БАС
Депутат Школкина: нулевая ставка НДС поможет развитию внутреннего рынка БАС
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Нулевая ставка НДС поможет производителям беспилотных авиационных систем (БАС) развивать внутренний рынок, заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.
«
"Принятие закона будет способствовать развитию внутреннего рынка БАС, в том числе за счет расширения их применения в различных отраслях экономики", — сообщила она.
Как отметила депутат, БАС могут широко использоваться в различных сферах. Так, с их помощью можно мониторить и проводить аэрофотообследования территорий. Кроме того, их возможно применять при поиске людей или для контроля за соблюдением ПДД.
Школкина считает несправедливым, что на суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее сейчас не распространяется нулевая ставка НДС.
Она напомнила, что сегодня льготы действуют при реализации гражданских воздушных судов, запасных частей и иных комплектующих изделий. С 2023 года эта норма распространяется на беспилотные гражданские воздушные суда, за исключением вышеупомянутых.
По ее словам, предлагается добавить в этот перечень аппараты, которые весят от 0,15 до 30 килограммов. При этом депутат отметила, что в него также необходимо включить двигатели, запасные части и комплектующие изделия для их производства, ремонта и модернизации.
«
"При условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса России", — пояснила Школкина.
Законопроект направили в правительство.