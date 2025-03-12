Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести нулевую ставку НДС для производителей БАС - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 12.03.2025 (обновлено: 19:20 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/gosduma-2004595636.html
В Госдуме предложили ввести нулевую ставку НДС для производителей БАС
В Госдуме предложили ввести нулевую ставку НДС для производителей БАС - РИА Новости, 12.03.2025
В Госдуме предложили ввести нулевую ставку НДС для производителей БАС
Нулевая ставка НДС поможет производителям беспилотных авиационных систем (БАС) развивать внутренний рынок, заявила первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:26:00+03:00
2025-03-12T19:20:00+03:00
экономика
технологии
надежда школкина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_0d1718417d60ad46a2a27b67f79dae2a.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Нулевая ставка НДС поможет производителям беспилотных авиационных систем (БАС) развивать внутренний рынок, заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. &quot;Принятие закона будет способствовать развитию внутреннего рынка БАС, в том числе за счет расширения их применения в различных отраслях экономики&quot;, — сообщила она. Как отметила депутат, БАС могут широко использоваться в различных сферах. Так, с их помощью можно мониторить и проводить аэрофотообследования территорий. Кроме того, их возможно применять при поиске людей или для контроля за соблюдением ПДД. Школкина считает несправедливым, что на суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее сейчас не распространяется нулевая ставка НДС.По ее словам, предлагается добавить в этот перечень аппараты, которые весят от 0,15 до 30 килограммов. При этом депутат отметила, что в него также необходимо включить двигатели, запасные части и комплектующие изделия для их производства, ремонта и модернизации.&quot;При условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса России&quot;, — пояснила Школкина.Законопроект направили в правительство.
https://ria.ru/20241128/bogatyrev-1986176603.html
https://ria.ru/20250131/bespilotniki-1996523608.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_0e0198717d7e00725295173bafb4750a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, надежда школкина, госдума рф
Экономика, Технологии, Надежда Школкина, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести нулевую ставку НДС для производителей БАС

Депутат Школкина: нулевая ставка НДС поможет развитию внутреннего рынка БАС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Нулевая ставка НДС поможет производителям беспилотных авиационных систем (БАС) развивать внутренний рынок, заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.
«

"Принятие закона будет способствовать развитию внутреннего рынка БАС, в том числе за счет расширения их применения в различных отраслях экономики", — сообщила она.

Ректор Самарского университета Владимир Богатырев - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Владимир Богатырев: "Мы видим спрос на кадры для беспилотной авиации"
28 ноября 2024, 12:55
Как отметила депутат, БАС могут широко использоваться в различных сферах. Так, с их помощью можно мониторить и проводить аэрофотообследования территорий. Кроме того, их возможно применять при поиске людей или для контроля за соблюдением ПДД.
Школкина считает несправедливым, что на суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее сейчас не распространяется нулевая ставка НДС.

Она напомнила, что сегодня льготы действуют при реализации гражданских воздушных судов, запасных частей и иных комплектующих изделий. С 2023 года эта норма распространяется на беспилотные гражданские воздушные суда, за исключением вышеупомянутых.

По ее словам, предлагается добавить в этот перечень аппараты, которые весят от 0,15 до 30 килограммов. При этом депутат отметила, что в него также необходимо включить двигатели, запасные части и комплектующие изделия для их производства, ремонта и модернизации.
«

"При условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса России", — пояснила Школкина.

Законопроект направили в правительство.
Пульт дистанционного управления тестирования двигателей БПЛА - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В Минпромторге рассказали о росте производства гражданских дронов в России
31 января, 06:17
 
ЭкономикаТехнологииНадежда ШколкинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала