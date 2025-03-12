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Суд арестовал активы "Главпродукта" - РИА Новости, 12.03.2025
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10:14 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/glavprodukt-2004469159.html
Суд арестовал активы "Главпродукта"
Суд арестовал активы "Главпродукта" - РИА Новости, 12.03.2025
Суд арестовал активы "Главпродукта"
Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России наложил арест на денежные средства и иное движимое имущество, включая акции и доли в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:14:00+03:00
2025-03-12T10:14:00+03:00
россия
сша
владимир путин
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
происшествия
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России наложил арест на денежные средства и иное движимое имущество, включая акции и доли в компаниях, бенефициара холдинга "Главпродукт" Леонида Смирнова, а также на все доли и акции более 30 юрлиц холдинга и принадлежащее им движимое и недвижимое имущество, следует из опубликованного определения суда. Денежные средства Смирнова арестованы за исключением 80% ежемесячной заработной платы, а денежные средства компаний – за исключением денежных средств для расчетов с поставщиками, банками по кредитным договорам, выплаты зарплаты работникам и уплаты налогов. Арестованы также принадлежащие компаниям ценные бумаги. Суд запретил ФНС и Росреестру вносить изменения в ЕГРЮЛ в отношении юрлиц группы и регистрировать сделки с недвижимостью всех компаний. Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры к Смирнову и американским компаниям Universal Beverage Company и Universal Company 2000, владеющим российскими структурами холдинга "Главпродукт", ведущего российского производителя мясных, молочных, овощных и рыбных консервов. Как следует из искового заявления, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, ответчики с 2022 по 2024 год незаконно, в нарушение антисанкционных указов президента РФ перевели в американский JP Morgan Chase Bank N.A. со счетов ряда юрлиц группы "Главпродукт" около 1,4 миллиарда рублей. Генпрокуратура в иске требует изъять 100% долей в уставных капиталах ООО "Промстрой", ООО "Промсельхозинвест", ООО "Главпродукт-Патент" и ООО "Инвестиционная компания "Сокол", основных структур группы, в доход государства. Предварительные слушания по делу суд назначил на 18 апреля. Истец просил принять обеспечительные меры "в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю, поскольку контролирующим лицом и бенефициарным владельцем ГК "Главпродукт" является гражданин США Смирнов Л.М.", при этом ответчики "выводят за границу финансовые активы ГК "Главпродукт", блокируют работу временной администрации, что нарушает права Российской Федерации". В заявлении говорится, что в холдинг входит 32 российские компании, стабильная деятельность которых имеет "критически важное значение для обеспечения экономической и продовольственной безопасности страны". Суд удовлетворил заявление об обеспечительных мерах частично. Он отказался обязать Смирнова "обеспечить сохранность движимого и недвижимого имущества" группы, запретить ему "открывать новые банковские счета" и "давать кому бы то ни было указания (поручения) об отчуждении имущества". Суд не стал запрещать органам управления компаний "принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения органам управления (их членам)" и отказал в ряде других мер. Президент РФ Владимир Путин в октябре прошлого года своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества. "Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп.
https://ria.ru/20240819/sud-1967005710.html
https://ria.ru/20250305/smi-2003097836.html
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россия, сша, владимир путин, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), происшествия
Россия, США, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Происшествия
Суд арестовал активы "Главпродукта"

Суд по заявлению Генпрокуратуры арестовал активы "Главпродукта"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России наложил арест на денежные средства и иное движимое имущество, включая акции и доли в компаниях, бенефициара холдинга "Главпродукт" Леонида Смирнова, а также на все доли и акции более 30 юрлиц холдинга и принадлежащее им движимое и недвижимое имущество, следует из опубликованного определения суда.
Денежные средства Смирнова арестованы за исключением 80% ежемесячной заработной платы, а денежные средства компаний – за исключением денежных средств для расчетов с поставщиками, банками по кредитным договорам, выплаты зарплаты работникам и уплаты налогов. Арестованы также принадлежащие компаниям ценные бумаги. Суд запретил ФНС и Росреестру вносить изменения в ЕГРЮЛ в отношении юрлиц группы и регистрировать сделки с недвижимостью всех компаний.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Суд арестовал активы производителя водки на 6,8 миллиарда рублей
19 августа 2024, 11:01
Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры к Смирнову и американским компаниям Universal Beverage Company и Universal Company 2000, владеющим российскими структурами холдинга "Главпродукт", ведущего российского производителя мясных, молочных, овощных и рыбных консервов.
Как следует из искового заявления, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, ответчики с 2022 по 2024 год незаконно, в нарушение антисанкционных указов президента РФ перевели в американский JP Morgan Chase Bank N.A. со счетов ряда юрлиц группы "Главпродукт" около 1,4 миллиарда рублей.
Генпрокуратура в иске требует изъять 100% долей в уставных капиталах ООО "Промстрой", ООО "Промсельхозинвест", ООО "Главпродукт-Патент" и ООО "Инвестиционная компания "Сокол", основных структур группы, в доход государства. Предварительные слушания по делу суд назначил на 18 апреля.
Грузовые вагоны - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
СМИ: суд арестовал активы владельцев вагонных операторов
5 марта, 04:20
Истец просил принять обеспечительные меры "в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю, поскольку контролирующим лицом и бенефициарным владельцем ГК "Главпродукт" является гражданин США Смирнов Л.М.", при этом ответчики "выводят за границу финансовые активы ГК "Главпродукт", блокируют работу временной администрации, что нарушает права Российской Федерации". В заявлении говорится, что в холдинг входит 32 российские компании, стабильная деятельность которых имеет "критически важное значение для обеспечения экономической и продовольственной безопасности страны".
Суд удовлетворил заявление об обеспечительных мерах частично. Он отказался обязать Смирнова "обеспечить сохранность движимого и недвижимого имущества" группы, запретить ему "открывать новые банковские счета" и "давать кому бы то ни было указания (поручения) об отчуждении имущества". Суд не стал запрещать органам управления компаний "принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения органам управления (их членам)" и отказал в ряде других мер.
Президент РФ Владимир Путин в октябре прошлого года своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества. "Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп.
суд - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца, пишут СМИ
21 февраля, 06:43
 
РоссияСШАВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Происшествия
 
 
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