Суд арестовал активы "Главпродукта"
Суд по заявлению Генпрокуратуры арестовал активы "Главпродукта"
Статуя Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России наложил арест на денежные средства и иное движимое имущество, включая акции и доли в компаниях, бенефициара холдинга "Главпродукт" Леонида Смирнова, а также на все доли и акции более 30 юрлиц холдинга и принадлежащее им движимое и недвижимое имущество, следует из опубликованного определения суда.
Денежные средства Смирнова арестованы за исключением 80% ежемесячной заработной платы, а денежные средства компаний – за исключением денежных средств для расчетов с поставщиками, банками по кредитным договорам, выплаты зарплаты работникам и уплаты налогов. Арестованы также принадлежащие компаниям ценные бумаги. Суд запретил ФНС и Росреестру вносить изменения в ЕГРЮЛ в отношении юрлиц группы и регистрировать сделки с недвижимостью всех компаний.
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Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры к Смирнову и американским компаниям Universal Beverage Company и Universal Company 2000, владеющим российскими структурами холдинга "Главпродукт", ведущего российского производителя мясных, молочных, овощных и рыбных консервов.
Как следует из искового заявления, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, ответчики с 2022 по 2024 год незаконно, в нарушение антисанкционных указов президента РФ перевели в американский JP Morgan Chase Bank N.A. со счетов ряда юрлиц группы "Главпродукт" около 1,4 миллиарда рублей.
Генпрокуратура в иске требует изъять 100% долей в уставных капиталах ООО "Промстрой", ООО "Промсельхозинвест", ООО "Главпродукт-Патент" и ООО "Инвестиционная компания "Сокол", основных структур группы, в доход государства. Предварительные слушания по делу суд назначил на 18 апреля.
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Истец просил принять обеспечительные меры "в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю, поскольку контролирующим лицом и бенефициарным владельцем ГК "Главпродукт" является гражданин США Смирнов Л.М.", при этом ответчики "выводят за границу финансовые активы ГК "Главпродукт", блокируют работу временной администрации, что нарушает права Российской Федерации". В заявлении говорится, что в холдинг входит 32 российские компании, стабильная деятельность которых имеет "критически важное значение для обеспечения экономической и продовольственной безопасности страны".
Суд удовлетворил заявление об обеспечительных мерах частично. Он отказался обязать Смирнова "обеспечить сохранность движимого и недвижимого имущества" группы, запретить ему "открывать новые банковские счета" и "давать кому бы то ни было указания (поручения) об отчуждении имущества". Суд не стал запрещать органам управления компаний "принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения органам управления (их членам)" и отказал в ряде других мер.
Президент РФ Владимир Путин в октябре прошлого года своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества. "Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп.