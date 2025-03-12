https://ria.ru/20250312/gersimov-2004637063.html

Российские военные взяли под контроль пути логистики ВСУ в Курской области

Российские военные взяли под контроль пути логистики ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025

Российские военные взяли под контроль пути логистики ВСУ в Курской области

Оставшиеся пути логистики ВСУ в приграничных районах Курской области взяты под плотный российский огневой контроль, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T23:04:00+03:00

2025-03-12T23:04:00+03:00

2025-03-12T23:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Оставшиеся пути логистики ВСУ в приграничных районах Курской области взяты под плотный российский огневой контроль, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Как сказал Герасимов в докладе Путину в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой, успешные действия российских военных в феврале нынешнего года "позволили взять под плотный огневой контроль оставшиеся пути логистики вооруженных сил Украины, лишить противника возможности переброски резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств и создать условия для окончательного разгрома противника". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, украина