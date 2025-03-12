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Российские военные взяли под контроль пути логистики ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
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23:04 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/gersimov-2004637063.html
Российские военные взяли под контроль пути логистики ВСУ в Курской области
Российские военные взяли под контроль пути логистики ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Российские военные взяли под контроль пути логистики ВСУ в Курской области
Оставшиеся пути логистики ВСУ в приграничных районах Курской области взяты под плотный российский огневой контроль, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:04:00+03:00
2025-03-12T23:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Оставшиеся пути логистики ВСУ в приграничных районах Курской области взяты под плотный российский огневой контроль, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Как сказал Герасимов в докладе Путину в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой, успешные действия российских военных в феврале нынешнего года "позволили взять под плотный огневой контроль оставшиеся пути логистики вооруженных сил Украины, лишить противника возможности переброски резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств и создать условия для окончательного разгрома противника". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html
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безопасность, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные взяли под контроль пути логистики ВСУ в Курской области

Герасимов: пути логистики ВСУ в Курской области взяты под огневой контроль ВС РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артиллерийского расчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Оставшиеся пути логистики ВСУ в приграничных районах Курской области взяты под плотный российский огневой контроль, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Как сказал Герасимов в докладе Путину в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой, успешные действия российских военных в феврале нынешнего года "позволили взять под плотный огневой контроль оставшиеся пути логистики вооруженных сил Украины, лишить противника возможности переброски резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств и создать условия для окончательного разгрома противника".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
Прибытие Путина на совещание с Герасимовым на одном из пунктов управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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