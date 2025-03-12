Российские военные взяли под контроль пути логистики ВСУ в Курской области
Герасимов: пути логистики ВСУ в Курской области взяты под огневой контроль ВС РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артиллерийского расчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Оставшиеся пути логистики ВСУ в приграничных районах Курской области взяты под плотный российский огневой контроль, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Как сказал Герасимов в докладе Путину в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой, успешные действия российских военных в феврале нынешнего года "позволили взять под плотный огневой контроль оставшиеся пути логистики вооруженных сил Украины, лишить противника возможности переброски резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств и создать условия для окончательного разгрома противника".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.