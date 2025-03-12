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Российские военные перешли через госграницу в Сумскую область - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:58 12.03.2025 (обновлено: 22:13 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004628318.html
Российские военные перешли через госграницу в Сумскую область
Российские военные перешли через госграницу в Сумскую область - РИА Новости, 12.03.2025
Российские военные перешли через госграницу в Сумскую область
ВС РФ из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:58:00+03:00
2025-03-12T22:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы рф
валерий герасимов
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. ВС РФ из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."В настоящее время операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Группировка вклинения вооруженных сил Украины изолирована. Идет ее планомерное уничтожение. На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину во время посещения главой государства пункта управления курской группировкой.
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сумская область, вооруженные силы рф, валерий герасимов, владимир путин, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные перешли через госграницу в Сумскую область

Герасимов: на отдельных направлениях российские военные вышли в Сумскую область

© РИА Новости / Алексей МайшевРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. ВС РФ из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
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"В настоящее время операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Группировка вклинения вооруженных сил Украины изолирована. Идет ее планомерное уничтожение. На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину во время посещения главой государства пункта управления курской группировкой.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы РФВалерий ГерасимовВладимир ПутинРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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