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Российские военные перешли через госграницу в Сумскую область

Российские военные перешли через госграницу в Сумскую область - РИА Новости, 12.03.2025

Российские военные перешли через госграницу в Сумскую область

ВС РФ из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T21:58:00+03:00

2025-03-12T21:58:00+03:00

2025-03-12T22:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы рф

валерий герасимов

владимир путин

россия

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. ВС РФ из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."В настоящее время операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Группировка вклинения вооруженных сил Украины изолирована. Идет ее планомерное уничтожение. На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину во время посещения главой государства пункта управления курской группировкой.

сумская область

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Наталья Макарова

сумская область, вооруженные силы рф, валерий герасимов, владимир путин, россия, вооруженные силы украины