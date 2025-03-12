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Герасимов доложил Путину о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:50 12.03.2025 (обновлено: 22:08 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004627104.html
Герасимов доложил Путину о потерях ВСУ в Курской области
Герасимов доложил Путину о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Герасимов доложил Путину о потерях ВСУ в Курской области
Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:50:00+03:00
2025-03-12T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
россия
валерий герасимов
владимир путин
дмитрий песков
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой."За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих. Это наиболее подготовленные и высокомотивированные подразделения вооруженных сил Украины и также формирования иностранных наемников. Всего уничтожено за это время около 7 тысяч единиц военной техники. Из них - 391 танк, 2780 боевых бронированных машин, свыше тысячи артиллерийских орудий и минометов", - сказал Герасимов в ходе совещания в пункте управления курской группировкой.Он уточнил, что командование ВСУ в осенне-зимней кампании сосредоточило основные усилия именно на курском направлении."Так, на долю относительно небольшого курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь со всей зоны операции. И более 40%, это личного состава, потерь в технике", - пояснил Герасимов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Герасимов доложил Путину о потерях ВСУ в Курской области

Герасимов доложил Путину, что ВСУ потеряли в Курской области 67 тысяч человек

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
«
"За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих. Это наиболее подготовленные и высокомотивированные подразделения вооруженных сил Украины и также формирования иностранных наемников. Всего уничтожено за это время около 7 тысяч единиц военной техники. Из них - 391 танк, 2780 боевых бронированных машин, свыше тысячи артиллерийских орудий и минометов", - сказал Герасимов в ходе совещания в пункте управления курской группировкой.
Он уточнил, что командование ВСУ в осенне-зимней кампании сосредоточило основные усилия именно на курском направлении.
"Так, на долю относительно небольшого курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь со всей зоны операции. И более 40%, это личного состава, потерь в технике", - пояснил Герасимов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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