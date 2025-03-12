https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004627104.html

Герасимов доложил Путину о потерях ВСУ в Курской области

Герасимов доложил Путину о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025

Герасимов доложил Путину о потерях ВСУ в Курской области

Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T21:50:00+03:00

2025-03-12T21:50:00+03:00

2025-03-12T22:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

россия

валерий герасимов

владимир путин

дмитрий песков

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой."За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих. Это наиболее подготовленные и высокомотивированные подразделения вооруженных сил Украины и также формирования иностранных наемников. Всего уничтожено за это время около 7 тысяч единиц военной техники. Из них - 391 танк, 2780 боевых бронированных машин, свыше тысячи артиллерийских орудий и минометов", - сказал Герасимов в ходе совещания в пункте управления курской группировкой.Он уточнил, что командование ВСУ в осенне-зимней кампании сосредоточило основные усилия именно на курском направлении."Так, на долю относительно небольшого курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь со всей зоны операции. И более 40%, это личного состава, потерь в технике", - пояснил Герасимов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, вооруженные силы украины, безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий песков