Герасимов доложил Путину о потерях ВСУ в Курской области
Герасимов доложил Путину, что ВСУ потеряли в Курской области 67 тысяч человек
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
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"За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих. Это наиболее подготовленные и высокомотивированные подразделения вооруженных сил Украины и также формирования иностранных наемников. Всего уничтожено за это время около 7 тысяч единиц военной техники. Из них - 391 танк, 2780 боевых бронированных машин, свыше тысячи артиллерийских орудий и минометов", - сказал Герасимов в ходе совещания в пункте управления курской группировкой.
Он уточнил, что командование ВСУ в осенне-зимней кампании сосредоточило основные усилия именно на курском направлении.
"Так, на долю относительно небольшого курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь со всей зоны операции. И более 40%, это личного состава, потерь в технике", - пояснил Герасимов.
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