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Герасимов доложил Путину об освобожденных территориях в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 12.03.2025 (обновлено: 22:09 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004626745.html
Герасимов доложил Путину об освобожденных территориях в Курской области
Герасимов доложил Путину об освобожденных территориях в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Герасимов доложил Путину об освобожденных территориях в Курской области
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что вооруженные силы РФ освободили более 1100... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:48:00+03:00
2025-03-12T22:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что вооруженные силы РФ освободили более 1100 квадратных километров территории в Курском приграничье.В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой."Подразделение группировки войск "Север" продолжает операцию по уничтожению противника на территории Курской области. Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником", - сообщил Герасимов в докладе.
https://ria.ru/20250312/putin-2004629868.html
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Герасимов доложил Путину об освобожденных территориях в Курской области

ВС России освободили более 1100 квадратных километров в Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Валерий Герасимов. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что вооруженные силы РФ освободили более 1100 квадратных километров территории в Курском приграничье.
В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
"Подразделение группировки войск "Север" продолжает операцию по уничтожению противника на территории Курской области. Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником", - сообщил Герасимов в докладе.
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Курскую область необходимо освободить в ближайшее время, заявил Путин
Вчера, 22:07
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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