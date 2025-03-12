https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004626745.html
Герасимов доложил Путину об освобожденных территориях в Курской области
Герасимов доложил Путину об освобожденных территориях в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Герасимов доложил Путину об освобожденных территориях в Курской области
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что вооруженные силы РФ освободили более 1100... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:48:00+03:00
2025-03-12T21:48:00+03:00
2025-03-12T22:09:00+03:00
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валерий герасимов
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вооруженные силы рф
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что вооруженные силы РФ освободили более 1100 квадратных километров территории в Курском приграничье.В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой."Подразделение группировки войск "Север" продолжает операцию по уничтожению противника на территории Курской области. Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником", - сообщил Герасимов в докладе.
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Герасимов доложил Путину об освобожденных территориях в Курской области
ВС России освободили более 1100 квадратных километров в Курской области