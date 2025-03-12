https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004626745.html

Герасимов доложил Путину об освобожденных территориях в Курской области

Герасимов доложил Путину об освобожденных территориях в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025

Герасимов доложил Путину об освобожденных территориях в Курской области

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что вооруженные силы РФ освободили более 1100... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T21:48:00+03:00

2025-03-12T21:48:00+03:00

2025-03-12T22:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что вооруженные силы РФ освободили более 1100 квадратных километров территории в Курском приграничье.В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой."Подразделение группировки войск "Север" продолжает операцию по уничтожению противника на территории Курской области. Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником", - сообщил Герасимов в докладе.

https://ria.ru/20250312/putin-2004629868.html

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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины