https://ria.ru/20250312/gaz-2004460842.html

Лавров прокомментировал отказ Германии от импорта газа из России

Лавров прокомментировал отказ Германии от импорта газа из России - РИА Новости, 12.03.2025

Лавров прокомментировал отказ Германии от импорта газа из России

Российский газ был основой процветания немецкой экономики, а в настоящее время немецкие промышленники платят за газ в четыре-пять раз больше, чем их коллеги по... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:25:00+03:00

2025-03-12T09:25:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российский газ был основой процветания немецкой экономики, а в настоящее время немецкие промышленники платят за газ в четыре-пять раз больше, чем их коллеги по отраслям в США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт 5 марта отметил, что оставшаяся труба газопровода "Северный поток 2" не сертифицирована, и Германия не планирует снова налаживать поставки природного газа из России. "Но ведь это было основой процветания немецкой экономики. Сейчас немцы платят за газ в четыре-пять раз больше, чем аналогичные отрасли промышленности в США. Немецкий бизнес переезжает туда", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу, комментируя заявления представителя правительства Германии. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял Песков.

https://ria.ru/20250309/ideya-2003927549.html

https://ria.ru/20250304/gaz-2002820132.html

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россия, германия, сша, сергей лавров, генеральная прокуратура рф, северный поток, в мире