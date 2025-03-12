https://ria.ru/20250312/frantsiya-2004433508.html
Во Франции задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудника банка
Во Франции задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудника банка - РИА Новости, 12.03.2025
Во Франции задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудника банка
Полиция задержала мужчину, взявшего в заложники сотрудника банка во Франции, сообщил телеканал Cnews. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T00:55:00+03:00
2025-03-12T00:55:00+03:00
2025-03-12T00:55:00+03:00
в мире
франция
версаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154766/54/1547665444_0:0:1188:669_1920x0_80_0_0_02fd22c79798c1a9c778d2f3b53ed444.jpg
ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, взявшего в заложники сотрудника банка во Франции, сообщил телеканал Cnews. "Мужчина, вооруженный холодным оружием и удерживавший в заложниках сотрудника отделения банка LCL в Ромилли-сюр-Сен, был задержан, сотрудник освобожден", - сообщили телеканалу в жандармерии. В ходе происшествия никто не пострадал. Ранее сообщалось, что злоумышленник с ножом удерживает в заложниках сотрудника банка в департаменте Об на северо-востоке Франции. Район был оцеплен полицией, на место прибыл спецназ жандармерии Версаля, который начал переговоры с нападавшим.
https://ria.ru/20250222/frantsija-2000937720.html
франция
версаль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154766/54/1547665444_133:0:1188:791_1920x0_80_0_0_35468e6b36f23a12bf17e6a4938676c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, версаль
Во Франции задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудника банка
Полиция задержала мужчину, взявшего в заложники сотрудника банка во Франции