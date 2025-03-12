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Во Франции задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудника банка - РИА Новости, 12.03.2025
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00:55 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/frantsiya-2004433508.html
Во Франции задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудника банка
Во Франции задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудника банка - РИА Новости, 12.03.2025
Во Франции задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудника банка
Полиция задержала мужчину, взявшего в заложники сотрудника банка во Франции, сообщил телеканал Cnews. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T00:55:00+03:00
2025-03-12T00:55:00+03:00
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ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, взявшего в заложники сотрудника банка во Франции, сообщил телеканал Cnews. "Мужчина, вооруженный холодным оружием и удерживавший в заложниках сотрудника отделения банка LCL в Ромилли-сюр-Сен, был задержан, сотрудник освобожден", - сообщили телеканалу в жандармерии. В ходе происшествия никто не пострадал. Ранее сообщалось, что злоумышленник с ножом удерживает в заложниках сотрудника банка в департаменте Об на северо-востоке Франции. Район был оцеплен полицией, на место прибыл спецназ жандармерии Версаля, который начал переговоры с нападавшим.
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в мире, франция, версаль
В мире, Франция, Версаль
Во Франции задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудника банка

Полиция задержала мужчину, взявшего в заложники сотрудника банка во Франции

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов Франции
Сотрудники правоохранительных органов Франции - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Сотрудники правоохранительных органов Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, взявшего в заложники сотрудника банка во Франции, сообщил телеканал Cnews.
"Мужчина, вооруженный холодным оружием и удерживавший в заложниках сотрудника отделения банка LCL в Ромилли-сюр-Сен, был задержан, сотрудник освобожден", - сообщили телеканалу в жандармерии.
В ходе происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что злоумышленник с ножом удерживает в заложниках сотрудника банка в департаменте Об на северо-востоке Франции. Район был оцеплен полицией, на место прибыл спецназ жандармерии Версаля, который начал переговоры с нападавшим.
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