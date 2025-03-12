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Финляндия не будет отправлять военных на Украину, заявил премьер - РИА Новости, 12.03.2025
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18:20 12.03.2025 (обновлено: 19:10 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/finljandija-2004594482.html
Финляндия не будет отправлять военных на Украину, заявил премьер
Финляндия не будет отправлять военных на Украину, заявил премьер - РИА Новости, 12.03.2025
Финляндия не будет отправлять военных на Украину, заявил премьер
Финляндия не намерена отправлять военных на Украину, заявил в среду премьер-министр Петтери Орпо. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:20:00+03:00
2025-03-12T19:10:00+03:00
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россия
финляндия
петтери орпо
владимир путин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Финляндия не намерена отправлять военных на Украину, заявил в среду премьер-министр Петтери Орпо. "Мы готовы оказать помощь любым подходящим для нас способом, но мы не будем отправлять военнослужащих на Украину", - сказал он в парламенте. Трансляция велась на сайте законодательного органа. По словам Орпо, опасно, если финские военнослужащие подвергнутся "риску конфликта" с военнослужащими из соседней страны. Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что предложения о вводе миротворцев на Украину пока выглядят как попытка спасти остатки киевского режима. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250304/finlyandiya-2002988148.html
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украина, россия, финляндия, петтери орпо, владимир путин, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, Россия, Финляндия, Петтери Орпо, Владимир Путин, Сергей Лавров, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Финляндия не будет отправлять военных на Украину, заявил премьер

Премьер Орпо: Финляндия не намерена отправлять своих военнослужащих на Украину

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Финляндия не намерена отправлять военных на Украину, заявил в среду премьер-министр Петтери Орпо.
«
"Мы готовы оказать помощь любым подходящим для нас способом, но мы не будем отправлять военнослужащих на Украину", - сказал он в парламенте. Трансляция велась на сайте законодательного органа.
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По словам Орпо, опасно, если финские военнослужащие подвергнутся "риску конфликта" с военнослужащими из соседней страны.
Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что предложения о вводе миротворцев на Украину пока выглядят как попытка спасти остатки киевского режима.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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