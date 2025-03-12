Финляндия не будет отправлять военных на Украину, заявил премьер
Премьер Орпо: Финляндия не намерена отправлять своих военнослужащих на Украину
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Финляндия не намерена отправлять военных на Украину, заявил в среду премьер-министр Петтери Орпо.
«
"Мы готовы оказать помощь любым подходящим для нас способом, но мы не будем отправлять военнослужащих на Украину", - сказал он в парламенте. Трансляция велась на сайте законодательного органа.
По словам Орпо, опасно, если финские военнослужащие подвергнутся "риску конфликта" с военнослужащими из соседней страны.
Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что предложения о вводе миротворцев на Украину пока выглядят как попытка спасти остатки киевского режима.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".