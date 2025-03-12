https://ria.ru/20250312/finljandija-2004594482.html

Финляндия не будет отправлять военных на Украину, заявил премьер

Финляндия не будет отправлять военных на Украину, заявил премьер - РИА Новости, 12.03.2025

Финляндия не будет отправлять военных на Украину, заявил премьер

Финляндия не намерена отправлять военных на Украину, заявил в среду премьер-министр Петтери Орпо. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:20:00+03:00

2025-03-12T18:20:00+03:00

2025-03-12T19:10:00+03:00

украина

россия

финляндия

петтери орпо

владимир путин

сергей лавров

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Финляндия не намерена отправлять военных на Украину, заявил в среду премьер-министр Петтери Орпо. "Мы готовы оказать помощь любым подходящим для нас способом, но мы не будем отправлять военнослужащих на Украину", - сказал он в парламенте. Трансляция велась на сайте законодательного органа. По словам Орпо, опасно, если финские военнослужащие подвергнутся "риску конфликта" с военнослужащими из соседней страны. Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что предложения о вводе миротворцев на Украину пока выглядят как попытка спасти остатки киевского режима. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250304/finlyandiya-2002988148.html

https://ria.ru/20250203/finlyandiya-1997078668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, финляндия, петтери орпо, владимир путин, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)