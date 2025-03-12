https://ria.ru/20250312/finansirovanie-2004433699.html

В конгрессе США одобрили законопроект, позволяющий избежать шатдауна

В конгрессе США одобрили законопроект, позволяющий избежать шатдауна - РИА Новости, 12.03.2025

В конгрессе США одобрили законопроект, позволяющий избежать шатдауна

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2025 года, который в случае одобрения... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T00:58:00+03:00

2025-03-12T00:58:00+03:00

2025-03-12T01:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2025 года, который в случае одобрения сенатом позволит избежать шатдауна, грозящего стране уже на этой неделе. Поддержанный большинством голосов конгрессменов законопроект предусматривает увеличение оборонных расходов США на 6 миллиардов долларов в текущем финансовом году при одновременном сокращении необоронных статей на 13 миллиардов долларов. Документ также включает дополнительное финансирование Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в размере 485 миллионов долларов для поддержки усилий ведомства по депортации незаконных мигрантов. Вместе с тем, на 185 миллионов долларов сокращается финансирование оборонных программ по нераспространению ядерного оружия и на 1,4 миллиарда долларов - финансирование Инженерного корпуса армии США, которое использовалось для проектов борьбы с последствиями ураганов и наводнений. Его дальнейшую судьбу должен будет решить сенат, куда документ направляется после принятия палатой представителей. При этом для одобрения законопроекта в верхней палате американского конгресса ему предстоит получить поддержку 60 сенаторов. Таким образом, контролирующим сенат республиканцам потребуются голоса своих политических оппонентов, поскольку Республиканская партия занимает 53 из 100 кресел. Демократы, в свою очередь, выступают против законодательной инициативы, опасаясь, что в случае принятия документ даст американскому президенту Дональду Трампу больше возможностей для перераспределения государственного финансирования по своему усмотрению. "Это создает фонды для администрации Трампа, позволяющие ей пересматривать приоритеты расходов, ликвидировать давно существующие программы, выбирать победителей и проигравших и многое другое", - указала в заявлении сенатор-демократ от штата Вашингтон Пэтти Мюррей. Если конгресс не успеет принять законопроект до конца дня пятницы, 14 марта, США столкнутся с частичной приостановкой работы федерального правительства. По данным телеканала CNN, около 900 тысяч федеральных служащих будут вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска. Еще 1,4 миллиона могут продолжить работу, но многие из них окажутся лишены заработной платы.

https://ria.ru/20250212/usaid-1998886831.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003105903.html

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в мире, сша, дональд трамп, конгресс сша