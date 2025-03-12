https://ria.ru/20250312/fanaty-2004639902.html

В Буэнос-Айресе футбольные фанаты начали теснить полицию

В Буэнос-Айресе футбольные фанаты начали теснить полицию - РИА Новости, 12.03.2025

В Буэнос-Айресе футбольные фанаты начали теснить полицию

Футбольные фанаты в центре Буэнос-Айреса начали теснить полицию, правоохранители применили газ и подтягивают дополнительные силы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T23:38:00+03:00

2025-03-12T23:38:00+03:00

2025-03-12T23:39:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - РИА Новости. Футбольные фанаты в центре Буэнос-Айреса начали теснить полицию, правоохранители применили газ и подтягивают дополнительные силы, передает корреспондент РИА Новости. В среду в центре города у здания конгресса проходит акция протеста, в которой участвуют пенсионеры и пришедшие поддержать их болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек. С самого начала акции начались столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ. Затем манифестация проходила в спокойном режиме. Но в какой-то момент в толпе болельщиков послышались призывы "наступать" на полицию, после чего толпа двинулась в сторону перекрывших улицу правоохранителей. Полиция снова применила слезоточивый газ и рассеяла толпу. Среди футбольных фанатов были и те, кто попытался успокоить болельщиков. Полиция начала перегруппировываться, стягивая дополнительные силы. Акция продолжается. Звучат антиправительственные лозунги.

https://ria.ru/20250312/pensionery-2004636891.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

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Наталья Макарова

в мире, буэнос-айрес (город), аргентина