https://ria.ru/20250312/fanaty-2004639902.html
В Буэнос-Айресе футбольные фанаты начали теснить полицию
В Буэнос-Айресе футбольные фанаты начали теснить полицию - РИА Новости, 12.03.2025
В Буэнос-Айресе футбольные фанаты начали теснить полицию
Футбольные фанаты в центре Буэнос-Айреса начали теснить полицию, правоохранители применили газ и подтягивают дополнительные силы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:38:00+03:00
2025-03-12T23:38:00+03:00
2025-03-12T23:39:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - РИА Новости. Футбольные фанаты в центре Буэнос-Айреса начали теснить полицию, правоохранители применили газ и подтягивают дополнительные силы, передает корреспондент РИА Новости. В среду в центре города у здания конгресса проходит акция протеста, в которой участвуют пенсионеры и пришедшие поддержать их болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек. С самого начала акции начались столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ. Затем манифестация проходила в спокойном режиме. Но в какой-то момент в толпе болельщиков послышались призывы "наступать" на полицию, после чего толпа двинулась в сторону перекрывших улицу правоохранителей. Полиция снова применила слезоточивый газ и рассеяла толпу. Среди футбольных фанатов были и те, кто попытался успокоить болельщиков. Полиция начала перегруппировываться, стягивая дополнительные силы. Акция продолжается. Звучат антиправительственные лозунги.
https://ria.ru/20250312/pensionery-2004636891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буэнос-айрес (город), аргентина
В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина
В Буэнос-Айресе футбольные фанаты начали теснить полицию
Футбольные фанаты на протестах в Буэнос-Айресе теснят полицию, она применяет газ
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - РИА Новости. Футбольные фанаты в центре Буэнос-Айреса начали теснить полицию, правоохранители применили газ и подтягивают дополнительные силы, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в центре города у здания конгресса проходит акция протеста, в которой участвуют пенсионеры и пришедшие поддержать их болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек.
С самого начала акции начались столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ. Затем манифестация проходила в спокойном режиме. Но в какой-то момент в толпе болельщиков послышались призывы "наступать" на полицию, после чего толпа двинулась в сторону перекрывших улицу правоохранителей.
Полиция снова применила слезоточивый газ и рассеяла толпу. Среди футбольных фанатов были и те, кто попытался успокоить болельщиков.
Полиция начала перегруппировываться, стягивая дополнительные силы.
Акция продолжается. Звучат антиправительственные лозунги.