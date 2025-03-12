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Снайпер ВСУ стрелял по гражданским во время эвакуации, заявил беженец - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/evakuatsiya-2004445453.html
Снайпер ВСУ стрелял по гражданским во время эвакуации, заявил беженец
Снайпер ВСУ стрелял по гражданским во время эвакуации, заявил беженец - РИА Новости, 12.03.2025
Снайпер ВСУ стрелял по гражданским во время эвакуации, заявил беженец
Украинский снайпер стрелял по трем гражданским во время эвакуации в Часовом Яре, об этом РИА Новости рассказал один из пострадавших беженцев. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T06:07:00+03:00
2025-03-12T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
часов яр
артемовск
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинский снайпер стрелял по трем гражданским во время эвакуации в Часовом Яре, об этом РИА Новости рассказал один из пострадавших беженцев. "Утром мы уже выскочили всемером. Двое стариков, их сын. Выскочили тоже из-за гаражей и пошли в правую сторону за забор. Но снайпер все-равно успел Костику прострелить руку. И мы крюком побежали, до бочек мы добежали нормально. И уже на подходе к котельной сначала прострелили Андрея, и потом сразу меня", - сказал собеседник агентства. По его словам, украинский снайпер в тот день попал в него дважды - одна пуля пробила руку, еще одна грудь. "Вот входное отверстие снайпера в руке. И нас тогда уже затащили. Ребята (российские военные - ред.) там вместе уже перевязали. Прошло (пуля - ред.) через две лучевые кости. И вошло (еще одна пуля - ред.) в грудь. То есть стрелял конкретно, чтобы расстрелять", - добавил он. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004444879.html
https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004441375.html
донбасс
часов яр
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донбасс, часов яр, артемовск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Часов Яр, Артемовск, Вооруженные силы Украины
Снайпер ВСУ стрелял по гражданским во время эвакуации, заявил беженец

Снайпер ВСУ стрелял по трем гражданским во время эвакуации в Часовом Яре

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинский снайпер стрелял по трем гражданским во время эвакуации в Часовом Яре, об этом РИА Новости рассказал один из пострадавших беженцев.
"Утром мы уже выскочили всемером. Двое стариков, их сын. Выскочили тоже из-за гаражей и пошли в правую сторону за забор. Но снайпер все-равно успел Костику прострелить руку. И мы крюком побежали, до бочек мы добежали нормально. И уже на подходе к котельной сначала прострелили Андрея, и потом сразу меня", - сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Беженец: бойцы ВС России спасали гражданских, вызывая огонь на себя
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По его словам, украинский снайпер в тот день попал в него дважды - одна пуля пробила руку, еще одна грудь.
"Вот входное отверстие снайпера в руке. И нас тогда уже затащили. Ребята (российские военные - ред.) там вместе уже перевязали. Прошло (пуля - ред.) через две лучевые кости. И вошло (еще одна пуля - ред.) в грудь. То есть стрелял конкретно, чтобы расстрелять", - добавил он.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассЧасов ЯрАртемовскВооруженные силы Украины
 
 
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