https://ria.ru/20250312/evakuatsiya-2004445453.html

Снайпер ВСУ стрелял по гражданским во время эвакуации, заявил беженец

Снайпер ВСУ стрелял по гражданским во время эвакуации, заявил беженец - РИА Новости, 12.03.2025

Снайпер ВСУ стрелял по гражданским во время эвакуации, заявил беженец

Украинский снайпер стрелял по трем гражданским во время эвакуации в Часовом Яре, об этом РИА Новости рассказал один из пострадавших беженцев. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T06:07:00+03:00

2025-03-12T06:07:00+03:00

2025-03-12T06:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

часов яр

артемовск

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинский снайпер стрелял по трем гражданским во время эвакуации в Часовом Яре, об этом РИА Новости рассказал один из пострадавших беженцев. "Утром мы уже выскочили всемером. Двое стариков, их сын. Выскочили тоже из-за гаражей и пошли в правую сторону за забор. Но снайпер все-равно успел Костику прострелить руку. И мы крюком побежали, до бочек мы добежали нормально. И уже на подходе к котельной сначала прострелили Андрея, и потом сразу меня", - сказал собеседник агентства. По его словам, украинский снайпер в тот день попал в него дважды - одна пуля пробила руку, еще одна грудь. "Вот входное отверстие снайпера в руке. И нас тогда уже затащили. Ребята (российские военные - ред.) там вместе уже перевязали. Прошло (пуля - ред.) через две лучевые кости. И вошло (еще одна пуля - ред.) в грудь. То есть стрелял конкретно, чтобы расстрелять", - добавил он. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.

https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004444879.html

https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004441375.html

донбасс

часов яр

артемовск

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донбасс, часов яр, артемовск, вооруженные силы украины