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В МИД Франции заявили о готовности ответить на ввод пошлин США
В МИД Франции заявили о готовности ответить на ввод пошлин США - РИА Новости, 12.03.2025
В МИД Франции заявили о готовности ответить на ввод пошлин США
Евросоюз при необходимости будет готов пойти дальше в плане ответа на ввод торговых пошлин США, включая санкции в отношении цифровых услуг и интеллектуальной... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:45:00+03:00
2025-03-12T10:45:00+03:00
2025-03-12T10:45:00+03:00
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Евросоюз при необходимости будет готов пойти дальше в плане ответа на ввод торговых пошлин США, включая санкции в отношении цифровых услуг и интеллектуальной собственности, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. "У нас есть средства, если мы пожелаем, пойти ещё дальше в отношении другого типа сервисов. Например, если это зайдет дальше, включить туда цифровые услуги и интеллектуальную собственность", - сказал Аддад в эфире телеканала TF1. При этом он отметил, что на данный момент ответ будет "пропорциональным". "В ближайшие недели мы вновь введём ответные пошлины. ЕС перестал быть наивным и в состоянии наконец защищать свои интересы", - сказал он. ЕС с 1 апреля повторно вводит приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, при этом, как заявляет ЕК, впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Кроме того, ЕС также вводит дополнительные контрмеры в отношении США, которые коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля. Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
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сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, мид франции, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Европа, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, МИД Франции, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
В МИД Франции заявили о готовности ответить на ввод пошлин США
Глава МИД Франции Аддад: ЕС готов пойти дальше в вопросе ответных пошлин США