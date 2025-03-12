https://ria.ru/20250312/es-2004474093.html

В МИД Франции заявили о готовности ответить на ввод пошлин США

В МИД Франции заявили о готовности ответить на ввод пошлин США - РИА Новости, 12.03.2025

В МИД Франции заявили о готовности ответить на ввод пошлин США

Евросоюз при необходимости будет готов пойти дальше в плане ответа на ввод торговых пошлин США, включая санкции в отношении цифровых услуг и интеллектуальной... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T10:45:00+03:00

2025-03-12T10:45:00+03:00

2025-03-12T10:45:00+03:00

сша

европа

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ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Евросоюз при необходимости будет готов пойти дальше в плане ответа на ввод торговых пошлин США, включая санкции в отношении цифровых услуг и интеллектуальной собственности, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. "У нас есть средства, если мы пожелаем, пойти ещё дальше в отношении другого типа сервисов. Например, если это зайдет дальше, включить туда цифровые услуги и интеллектуальную собственность", - сказал Аддад в эфире телеканала TF1. При этом он отметил, что на данный момент ответ будет "пропорциональным". "В ближайшие недели мы вновь введём ответные пошлины. ЕС перестал быть наивным и в состоянии наконец защищать свои интересы", - сказал он. ЕС с 1 апреля повторно вводит приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, при этом, как заявляет ЕК, впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Кроме того, ЕС также вводит дополнительные контрмеры в отношении США, которые коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля. Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.

https://ria.ru/20250312/ek-2004454282.html

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сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, мид франции‎, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире